Таро хороскоп за 16 февруари

Научете какво ви очаква тoзи понеделник, 16 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за понеделник за Овен: Отшелникът

Понякога имате нужда от време за себе си. На 16 февруари картата таро „Отшелник“ представлява отдръпване от външния свят, не по егоистични причини, а за да се свържете отново с вътрешния си глас.

Много по-трудно е да чуеш какво ти казва сърцето, когато непрекъснато се отдаваш на приятели или семейство, които се нуждаят от съвет или просто искат да прекарат време заедно. Днес отдели време за себе си. Изключи всичко и се потопи в размисъл в самота.

Таро карта за понеделник за Телец: Обесеният мъж, обърната

Телец, трябва да направиш това, което е най-добро за теб. На 16 февруари, Обесеният мъж, обърнат нагоре , символизира действие. Стигнал си да оставяш живота си на изчакване заради други хора.

Чакахте и наблюдавахте как времето минава, но сега сте приели, че ситуацията няма да се промени. Единственият начин животът ви да се подобри, е да продължите напред, без да позволявате на другите да определят вашия график или времева рамка.

Таро карта за понеделник за Близнаци: Осмица пентакли

На 16 февруари откривате област от живота си, която изисква внимателно изучаване и анализ. Осемте пентакли подчертават ученето и поемането на ролята на ученик.

Да бъдеш ученик изисква дисциплина и трябва да обръщаш внимание на това, което другите знаят. Първоначално ти е трудно да оставиш настрана гордостта си и да смириш егото си, за да станеш обучаем. И все пак това ти се получава добре: днес си ученик, а утре ставаш майстор.

Таро карта за понеделник за Рак: Две чаши, обърната

Двете чаши, обърнати, символизират дисхармония между партньори или приятели. На 16 февруари несъгласие в ключова връзка може да ви остави обезоръжени и да се чудите какво се е случило.

Рак, хубаво е, когато се разбираш добре с някого, но с развитието на връзката и ставането ѝ по-интимна е естествено да откриеш области, в които и двамата трябва да растеш. Възползвайте се от тези моменти, защото те ви помагат да задълбочите интимността.

Таро карта за понеделник за Лъв: Шест чаши

Хубаво е да се замислиш, Лъве. На 16 февруари умът и сърцето ти се връщат към невинността, а Шестте чаши те канят да погледнеш назад към детските спомени , които оформят начина, по който мислиш днес.

Имали сте преживявания, които едновременно са затвърдили убежденията ви, но и са ви лишили от радост. Сега можете да изберете да преоткриете тези неща и да ги върнете с щастливо очакване и с мъдрост за това колко ценен е животът.

Таро карта за понеделник за Дева: Колесницата, обърната

На 16 февруари съмнението в себе си може да почука на вратата на сърцето ви, оставяйки ви несигурни за бъдещето, взаимоотношенията и много области от живота ви.

Колесницата, обърната наопаки, символизира желание да поставите под въпрос всичко, което правите, и да се запитате дали то все още има значение за вас. Макар и да се чувствате неудобно, навлизате във важен момент, в който можете да изберете нов път или да се справите с негативните емоции, докато те не се разрешат. Най-добре е да не пренебрегвате този сезон и да се придържате към добри решения или да ги преразгледате.

Таро карта за понеделник за Везни: Глупакът

Везни, картата таро на Глупак, представлява ново пътешествие и желанието ви да се втурнете напред, за да можете да го започнете. На 16 февруари сте нетърпеливи да преминете в нова глава от живота си.

Не искате да пропуснете нищо, но има знаци и червени или розови флагове, на които да обърнете внимание . Намерете баланс между решителност и мъдро вземане на решения, докато се впускате в бъдещето, което искате.

Таро карта за понеделник за Скорпион: Крал на жезлите

Кралят на жезлите е свиреп и могъщ, а на 16 февруари вие въплъщавате чертите на тази карта таро. Скорпион, вие сте насърчавани да прегърнете влиянието си и да го използвате, за да помагате на другите.

Не искате да се тревожите за това какво мислят другите за вас, а изберете да следвате вътрешния си компас. Слушайте сърцето си и не позволявайте на външния натиск върху хората – моля, надделейте над вашата почтеност.

Таро карта за понеделник за Стрелец: Шест пентакли

Стрелец, на 16 февруари, се научаваш да приемаш помощ от другите. Обичаш да даваш, но твоята ежедневна карта таро, Шестте пентакли, ти напомня да приемаш и да позволяваш на хората да ти помагат.

Съществува специален баланс и обмен на сила, който се осъществява, когато двойки, членове на семейството или приятели си отвръщат с енергия. Днес ви предлага възможност да изпитате красотата на взаимността и да видите колко по-добър прави тя живота ви.

Таро карта за понеделник за Козирог: Деветка чаши

Щастлива новина, Козирог. На 16 февруари, Деветката чаши ви носи сбъдване на желания. Днес, когато помолите вселената да ви даде подарък, тя чува сърцето ви и предприема действия.

Вие също трябва да предприемете действия, тъй като желанията изискват намерение за изпълнение на отговорност. Избройте различните дейности, които трябва да извършите, за да постигнете желания резултат , и наблюдавайте как Вселената ви посреща по време на това вълшебно пътешествие.

Таро карта за понеделник за Водолей: Кулата, обърната

Водолей, Кулата, обърната, подчертава момент във времето, в който се случва бедствие, но не изпитвате никакви негативни последици. Вместо това, на 16 февруари е сякаш сте напълно защитени от злополуки, които биха могли да ви сполетят.

Вървиш и се държиш така, сякаш имаш късмет, и наистина имаш . Градиш и нищо не се разрушава. Вървиш с пълна увереност, знаейки, че животът ти е там, където е предопределен, и целта ти е сигурна.

Таро карта за понеделник за Риби: Две пентакли

Проверете графика си, Риби. На 16 февруари вашата карта таро, Двойката на пентаклите, подсказва претоварване. Имате твърде много неща, които се случват едновременно, което може да доведе до конфликти.

Ако усетите, че даден проект пречи на завършването на друг, опитайте се да преместите нещата, за да управлявате времето и графика си по-ефективно. Не забравяйте, че нещата отнемат толкова време, колкото им е необходимо, така че бъдете мили към себе си.