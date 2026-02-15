Куба мина на ток от дървени въглища

Във време на нарастваща енергийна криза в Куба, жителите на столицата Хавана се приспособяват към недостига на електричество с подръчни средства - някои събират запаси от дървени въглища, а други инвестират в слънчеви панели, пишат Франс прес и БТА. По пътя в покрайнините на Хавана продавачи предлагат въглища директно на асфалта, а някои използват саморъчно изработени печки, направени от стари барабани на перални машини.

Половин заплата за чувал въглища

Цената на чувал въглища достига 2600 песо (около 5,25 долара), почти половината от средната заплата в страната. Много семейства не могат да си позволят генератори или малки литиеви батерии, затова въглищата остават най-достъпната опция. Търговците съобщават, че продажбите са се увеличили значително, като вече не се обслужват само ресторанти, а все повече домакинства.

Експерти посочват, че Куба е изправена пред сериозни икономически трудности през последните шест години, с недостиг на стоки и енергия, който се е задълбочил през последните две години. Американското ембарго, което ограничава доставките на петрол към страната от повече от 60 години, допълнително усложнява ситуацията и предизвиква тревога сред населението.

Кубинците, някои от които вече са преживели сериозната икономическа криза, последвала разпадането на СССР през 1991 г., тогавашния основен доставчик на петрол за Куба, се опитват да се адаптират, принудени постоянно да реорганизират ежедневието си.

Русия подготвя доставка на петрол за Куба