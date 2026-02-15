16-минутен голов дъжд класира Арсенал напред за ФА Къп (Резултати)

Арсенал продължава на осминафиналите в турнира за купата на Футболната асоциация след категоричен успех с 4:0 у дома срещу Уигън след голове в първия половин час от срещата. Еберечи Езе се отличи с асистенции за головете на Нони Мадуеке и Габриел Мартинели съответно в 11-ата и 18-ата минута. Джак Хънт си отбеляза автогол в 23-ата минута, а Габриел Жезус оформи крайния резултат четири минути след това.

Лондончани достигат до тази фаза на най-стария футболен турнир в света за първи път от 2020 година, когато за последно триумфираха с отличието. Рикардо Калафиори се контузи по време на загрявката и не игра за Арсенал, а Джо Тейлър пропусна да реализира почетен гол в полза на гостите.