Млад фен на Левски е пребит в Сектор Б пред стотици

Млад фен на Левски е бил нападнат от група от около двадесет души в Сектор "Б" по време на двубоя от Първа лига между "сините" и Ботев Пловдив на стадион "Георги Аспарухов". Според колегите от Arenasport.bg грозните сцени са се разиграли по време на първата част. Източници на Actualno.com потвърдиха информацията. Боят е продължил около минута, без да последва ефективна намеса на когото и да е.

Свидетелите твърдят, че нападателите също са на младежка възраст. По техни думи те били били част от фракцията „София-Запад“. При опит да защити пострадалото момче, друг фен на Левски също е бил повален и е отнесъл удари. Присъствали в сектора са категорични, че реакция от страна на стюардите не е дошла достатъчно бързо, а това е довело до сериозно напрежение сред редовите привърженици. Част от тях са напуснали стадиона още на почивката, а други са сменили местата си, за да избегнат нови ексцесии.

Иначе Левски постигна категоричен успех с 3:0 над Ботев Пловдив в двубоя от 21-вия кръг на Първа лига. На стадион "Георги Аспарухов" Евертон Бала зададе тон с гол в 37-ата минута. В началото на второто полувреме бразилецът реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Алгара. В 54-тата минута Акрам Бурас сложи точка на спора. Така "сините" събраха 50 точки и съхраниха аванса от 7 пред втория Лудогорец. "Канарчетата" записаха трети пореден мач без победа във всички турнири и останаха на 11-а позиция с 22 точки.