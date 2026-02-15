Войната в Украйна:

15 февруари 2026, 19:28 часа 526 прочитания 0 коментара
Херо обясни ротациите в Ботев Пловдив и отсече: Това ни е класата, а Левски ни надигра

Старши треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров даде своето мнение след загубата на "канарчетата" срещу Левски в двубой от 21-вия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че тимът му тотално е бил надигран по всички параграфи. Опитният наставник обясни многото ротации в състава си. Той е търсил повече свежест с оглед на натоварената програма. Така е дал и шанс на други момчета, които са го разочаровали.

“Спечели Левски заслужено. Надигра ни. Нямаше и помен от нашите игри. Тогава контролирахме топката, създадохме положения, докато днес бяхме надиграни. Не искам да се оправдавам, че са изморени, че сме почивали 1 ден по-малко. Затова направих промени, но явно това ни е нивото. Ако искаме да се сравняваме с Левски, с Лудогорец, трябва да вдигнем нивото.

 

Търсих по-свежи хора. Тошко е на 33 години, игра няколко мача подред, трябваше да му дам почивка. Дадоха възможност на други хора да се докажат, които искат да играят. В днешния мач не успях да го видя това. Разочароване съм като цяло.

 

Знам какви са проблемите ни, знам че е тежък период. Трябва да излезем от тази дупка. Защо да не излезем от дупката именно срещу Лудогорец. Няма да изглеждаме по този начин”, заяви Херо.

