Веласкес се върна към мача с Лудогорец и се изказа ласкаво за Ботев Пловдив

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след победата на "сините" над Ботев Пловдив в двубой от 21-вия кръг на Първа лига.

„Определено бяхме отборът, който превъзхождаше. Много, много горд съм с моите играчи. Беше важно да се върнем на победния път след загубата в мача за Купата, където за мен направихме много добър мач. Заслужавахме да минем в следващата фаза и беше много важен отговорът, който тимът даде. Затова съм много горд с моите футболисти. Относно футболната част – продължаваме да следваме нашия модел за играта. Изключително много футболисти имаха зад линията на топката", заяви Веласкес

"В този род футболни срещи най-важното е да падне първият гол, за да може след него да се отворят пространства. Преди да отбележим първия гол, имахме доста чисти ситуации. Отборът показа зрялост, изключително спокойствие и баланс, разбра къде са пространствата да атакува. Изключителна реакция след загуба на топката показа целият отбор. Минимализирахме опциите на Ботев Пловдив при контраатака, включително смятам, че отборът заслужаваше и по-добър резултат. И то срещу отбор, който, както отбелязах, за мен Ботев Пловдив и преди зимната пауза, и сега притежава състав, който заслужава да е на по-високо място. Има интересни футболисти. Заради казаното давам висока оценка и на отбора на Левски“, обясни той.

„Всеки мач е тотално различен. Абсолютно различни нюанси, по различни начини протича всеки мач. В тези две седмици се натрупаха доста мачове. Сега най-важното е да се възстановим добре и да се подготвим за следващия мач, който е ясно, че ще е труден“, завърши треньорът на Левски.