Най-ужасяващите неразкрити убийства, които и до днес терзаят умовете (СНИМКИ)

Случаят "Петрохан" се превърна в нещо, от което на човек може свят да му се завие - и това стана благодарение на информацията, изнасяна до момента от службите. Тази гадна мътилка, в която плуват шестима загинали и огромен брой въпросителни и подозрения, се надяваме да намери - скоро - своето разрешение, за да се успокои обществото. Междувременно това ни подсети да потърсим други зловещи случаи с масови касапници, които са изключително мистериозни и са останали неразкрити в продължение на дълги години. Всъщност всичките четири, описани по-долу, са такива до ден-днешен.

Убийствата на четири момичета в магазин за кисело мляко в САЩ през 1991 г.

Четири тийнейджърки - на 13 г., 15 г. и две 17-годишни, са брутално убити през декември 1991 г. в магазин в Остин, щата Тексас. Защо момичетата стават мишена и кой ги прострелва в главите и досега е загадка. Първоначалното разследване довежда до осъдителни присъди, но по-късно се оказва, че доказателствата са били манипулирани и присъдите са отменени, а делото е прекратено.

Снимка: принтскрийн/YouTube/48 Hours

Четиримата обвиняеми твърдят, че са направили признанията си под натиск. Повторните ДНК тестове, извършени с помощта на по-нова технология, не показват съвпадение с нито един от тях. Дали е имало замърсяване на пробите или друго лице е било замесено в престъплението, така и не става ясно.

И досега няма обвиняеми за убийствата на момичетата, липсват убедителни и безспорни доказателства, а разследването продължава да повдига много въпроси.

Убийството на семейство Миядзава - един от най-известните и ужасяващи неразкрити случаи в света

Вечерта на 30 декември 2000 г. неизвестен мъж прониква в дома на семейство Миядзава в Токио през прозореца на банята на горния етаж, удушава по-малкото дете, едва 4-годишно, след което намушква до смърт 6-годишната му сестра, майката и бащата. Използва два ножа, защото първият се чупи при ударите.

Установено е, че убиецът прекарва между 2 и 10 часа в дома на убитите, използвайки интернет, пиейки чай и ядейки сладолед от семейния фризер. Той оставя след себе си свои дрехи, включително яке, шал, пуловер, обувки, като една от дрехите е от лимитирана серия, произведена извън Япония, от която са продадени едва 130 бройки.

Не само това - полицията разполага с кръвта и ДНК на убиеца, които показват, че той има хаплогрупа, открита при около 25% от корейците, около 10% от китайците и едва 8% японци, което предполага, че има смесен произход. Установена е и възрастта му - между 15 и 24-годишен.

Мъжът дори е оставил изпражненията си в тоалетната, без да си направи труда да пусне водата, а разследващите са успели да установят, че последната храна, която е поел, е била зелен фасул.

Домът на семейство Миядзава. Снимка: принтскрийн/YouTube/The Mystery Abyss

Освен това торба, оставена от убиеца, съдържа пясък, който може да бъде взет само от района около военновъздушната база Едуардс в Невада, САЩ; което предполага, че убиецът може да е чужденец или поне да е пребивавал в САЩ.

Налице са всички възможни доказателства, за да се определи кой е убил семейство Миядзава, и въпреки това 25 години по-късно все още няма отговори. Убиецът не се е опитал да скрие действията си, но въпреки това остава неизвестен.

Домът на семейство Миядзава все още стои празен в края на градски парк в японската столица, ограден от полицейски ленти, а от убиеца няма и следа.

Трима заклани тийнейджъри край езеро във Финландия

Друг неразрешен и до днес случай е убийството на трима младежи на брега на езерото Бодом в Еспоо, Финландия, на 20-тина километра от столицата Хелзинки.

Някъде между 4:00 и 6:00 ч. сутринта на 5 юни 1960 г., докато спят в палатката си, са убити две 15-годишни момичета и 18-годишно момче - прободени с нож и с травми от тъп предмет на главите. Четвърти младеж, тогава на 18 години, оцелява от нараняванията си след като е намерен извън палатката със счупени лицеви кости и сътресение на мозъка.

Въпреки обширните разследвания в продължение на десетилетия, извършителят никога не е идентифициран. Много ключови елементи, като мотивът за престъплението и оръжието, въпреки щателните претърсвания на езерото и околността с детектори, остават неясни.

Снимка: Wikipedia

Четири десетилетия след убийствата неочаквано е арестуван четвъртият младеж, вече над 60-годишен по това време, но година по-късно е признат за невинен, тъй като доказателствата срещу него са сметнати за недостатъчно солидни. Неговите адвокати отбелязват, че разследването през 1960 г. е било проведено небрежно, местопрестъплението не е било надлежно обезопасено, палатката е била вдигната твърде скоро, а направените фотографии са били с ниско качество. Теориите за самоличността на убиеца и до днес са многобройни, убийствата са многократно анализирани, но случаят остава без окончателно заключение.

Касапницата на цяло семейство във ферма в Германия

Това е едно от най-мистериозните убийства на XX век - шестима души (включително деца на 2 и 7 години и прислужница) са жестоко убити във ферма в Бавария през март 1922 г. Убиецът е живял във фермата няколко дни след престъплението, ял е храна от къщата, хранел е животните и е палил огън, но кой е бил този човек и защо е извършил тези убийства и до ден-днешен остава неясно.

Оръжието на престъплението - мотика със засъхнала кръв по нея, е открито на тавана. Част от жертвите са били примамени в плевнята, където са избити, по-малкото дете е убито в детската си кошарка, докато е спяло, а прислужницата е екзекутирана в спалнята си. Доказано е, че едната от убитите жени е била все още жива няколко часа след нападението и е скубала кичури от косата си.

Фермата, снимана пет дни след убийствата. Снимка: Wikipedia

Но доказателствата като цяло се оказват недостатъчни или изгубени, а архивите и разследващите материали са пълни с пропуски. Случаят е официално закрит, а фермата е срината до основи, за да не напомня за зловещите убийства. На нейно място е поставена мемориална плоча.