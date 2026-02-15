Спорт:

Забелязаният на "Герена" бивш играч на Локо Пловдив коментира дали би носил "синия" екип

Забелязаният на "Герена" бивш играч на Локо Пловдив коментира дали би носил "синия" екип

Бившият футболист на Локомотив Пловдив - Хорхе Сегура, бе забелязан на трибуните на стадион "Георги Аспарухов" по време на мача на Левски срещу Ботев Пловдив от 21-вия кръг на Първа лига. Присъствието на колумбиеца разбуни духовете за евентуален трансфер в столичния гранд с оглед на дефицитния брой централни защитници в състава на Хулио Веласкес. Самият Сегура застана пред медиите и говори след срещата.

Сегура е гледал Левски заради Переа

“Радвам се да съм тук. Благодарен съм на Переа, той е мой приятел. Гледах него днес и исках да го поздравя. Футболът е луд спорт, може и да заиграя тук, защо не?! Харесвам страната ви, прекарах време тук”, започна Сегура след победата на Левски над Ботев Пловдив.

Окачените бутонки

“Истината е, че днес ми хареса играта на Левски, това е голям отбор. Игра доста добре, представи се на наистина високо ниво”, увери защитникът, който в момента е част от елитния швейцарски Цюрих. На въпрос, дали би се радвал отново да играе заедно с Хуан Переа и Оливер Камдем, с които се познава от периода им заедно в Локомотив Пловдив, Сегура призна: “Защо не, това е голям отбор, от голям град и с голяма публика”.

Както е известно, в момента Левски разполага само с двама здрави футболисти в сърцето на отбраната - Кристиан Димитров и Никола Серафимов, докато Кристиан Макун е контузен.

Джем Юмеров
