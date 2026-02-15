Забелязаният на "Герена" бивш играч на Локо Пловдив коментира дали би носил "синия" екип

Бившият футболист на Локомотив Пловдив - Хорхе Сегура, бе забелязан на трибуните на стадион "Георги Аспарухов" по време на мача на Левски срещу Ботев Пловдив от 21-вия кръг на Първа лига. Присъствието на колумбиеца разбуни духовете за евентуален трансфер в столичния гранд с оглед на дефицитния брой централни защитници в състава на Хулио Веласкес. Самият Сегура застана пред медиите и говори след срещата.

Сегура е гледал Левски заради Переа

“Радвам се да съм тук. Благодарен съм на Переа, той е мой приятел. Гледах него днес и исках да го поздравя. Футболът е луд спорт, може и да заиграя тук, защо не?! Харесвам страната ви, прекарах време тук”, започна Сегура след победата на Левски над Ботев Пловдив.

“Истината е, че днес ми хареса играта на Левски, това е голям отбор. Игра доста добре, представи се на наистина високо ниво”, увери защитникът, който в момента е част от елитния швейцарски Цюрих. На въпрос, дали би се радвал отново да играе заедно с Хуан Переа и Оливер Камдем, с които се познава от периода им заедно в Локомотив Пловдив, Сегура призна: “Защо не, това е голям отбор, от голям град и с голяма публика”.

Както е известно, в момента Левски разполага само с двама здрави футболисти в сърцето на отбраната - Кристиан Димитров и Никола Серафимов, докато Кристиан Макун е контузен.

