Словакия ще строи нова АЕЦ

Словакия се надява да подпише през следващата година споразумения с американската компания "Уестингхаус", която да ръководи консорциум за изграждане на нова АЕЦ, заяви след среща с американския държавен секретар Марко Рубио в Братислава премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс. Пред репортери той също така отбеляза, че Словакия проявява интерес към покупката на още четири изтребителя Ф-16 от САЩ, за да има общо 18.

Нефтопроводът "Дружба"

Фицо посочи, че има информация, че тръбопроводът "Дружба" е бил ремонтиран след повреда в Украйна, но смята, че доставките за Унгария и Словакия са станали част от политически шантаж.

Още: След руски удар: Извън строя е тръбопровод за руски петрол

"Дружба", по който се транспортира руски петрол през Украйна до Унгария и Словакия, може би е бил поправен след наскоро нанесените щети, но Украйна може би забавя възобновяването на доставките, за да окаже натиск върху Унгария да се откаже от опозицията си срещу бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз, заяви словашкият премиер.

"Възприемам това, което се случва днес около петрола, като политически шантаж към Унгария поради безкомпромисната позиция на Унгария по отношение на членството на Украйна в ЕС", заяви Фицо.

Отношение по въпроса взе и министърът на външните и европейските работи на Словакия Юрай Бланар, който изрази очаквания от САЩ за конструктивен подход към ситуацията с доставките на петрол за републиката.

Още: Русия взриви важен за петролопровода "Дружба" обект в Украйна и удари пътнически влак (ВИДЕО)

"В момента се ползваме от изключение от американската страна за внос на руски петрол, тъй като те взеха предвид факта, че имаме проблем, свързан с получаването на този петрол от други източници", каза Бланар. "Днес единственият [безпрепятствено функциониращ] маршрут за доставки на петрол е тръбопроводът "Адриа".

Словакия получава също руски нефт по тръбопровода "Дружба", но през февруари доставките му бяха преустановени, както съобщиха словашките медии, поради разрушаването на част от нефтопровода в източната част на Украйна.