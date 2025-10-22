Таро хороскоп за 23 октомври

Научете какво ви очаква то0зи четвъртък, 23 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Императорът, обърнат

Овен, ти си много силен тип личност, но би ли ти навредило да бъдеш малко по-пасивен понякога? Има място да позволиш на другите да поемат водещата роля, въпреки че може да не ти харесва да следваш човек, за когото смяташ, че не се справя толкова добре, колкото ти би го направил!

Урокът за началото на сезона на Скорпиона, от обърнатата карта таро Император, е да оставите нещата да си отидат малко. Като направите крачка назад от това да правите всичко, вие позволявате на другите да научат на какво са способни. Можете да преподавате, напътствате и обучавате отстрани, но за този сезон бъдете по-малко лидер и повече поддръжник!

Днешната карта таро за Телец: Рицар на чашите

Телец, би ли ти навредила малко повече емоционална чувствителност? Понякога можеш да бъдеш стоик и това не е защото си студен или незаинтересован. Става въпрос за това, че си фокусиран върху предстоящата работа и искаш да свършиш нещата. Не искаш да се изгубиш в емоции, когато трябва да останеш хладнокръвен и да решаваш проблеми. Емоциите могат да замъглят умствената яснота.

Днешната карта таро, Рицарят на купите, ви насърчава да се свържете повече с по-меката си страна през сезона на Скорпиона. Запитайте се защо любовта и романтиката са важни. Каква може да бъде ползата от това да покажете, че ви е грижа малко повече, отколкото сте свикнали да правите в миналото?

Днешната карта таро за Близнаци: Крал на мечовете

Близнаци, вие сте мислител и обичате да анализирате, да решавате проблеми и да разбирате нещата сами. Този месец обаче е добра идея да разширите част от тази умствена сила към другите. Можете да бъдете мощен съюзник на нуждаещите се. Притежавате безценни прозрения и личностни черти, които са убедително точни, и е чудесно, когато можете да споделите мъдростта си с другите.

„Кралят на мечовете“ ви насърчава да се съсредоточите върху култивирането и развиването на начини за споделяне на информация, за които знаете, че биха помогнали на другите. От какъв житейски опит можете да поучите? Какви житейски уроци са уникални за вашия свят, които могат да помогнат на нуждаещите се?

Днешната карта таро за Рак: Асо на пентаклите, обърнат

Рак, не позволявай на миналото да те определя. Бъдещето се разгръща точно сега и ти можеш да решиш как ще се развие то в по-голяма степен. Сезонът на Скорпион те кани да изследваш своите страсти, а една от тях е да помагаш на другите.

Асотоа пентаклите, обърнато, ви моли да бъдете внимателни. Не искате да помагате до степен, в която да си навредите. Новите начала могат да включват различни възможности и не искате да пропуснете това, което ви се предлага, защото сте заети с други неща.

През следващия месец казвайте „да“ разумно. Знайте какво трябва да направите първо за себе си и след това мъдро отделяйте време за другите.

Днешната карта таро за Лъв: Десетка пентакли

Лео, какво искаш за любимите си хора, приятелите си и семейството си? Може да има много добро в това да си представиш влиянието, което животът ти може да окаже върху благополучието на другите.

Десетката пентакли е за радостта, която идва от просперитета, когато е споделен с другите. Това е моментът да започнете да разработвате своя план.

Можете да изготвите план за действие, за да подобрите живота си през следващите 30 дни, като същевременно имате предвид някои от начините, по които ще помогнете на другите.

Днешната карта таро за Дева: Върховната жрица

Дева, ти си отворен съд, който може да се докосне до подсъзнанието и да разбере определени неща за живота и другите интуитивно. Тази енергия се засилва през сезона на Скорпион. Може да усетиш неща, които другите не ти казват, а някои от тях може да са проблеми, които не можеш да разбереш, но ще се опиташ да разкриеш.

Върховната жрица ви насърчава да развиете интуитивния си начин на мислене, като правите неща, които ви помагат да разширите чувствителността си. Прекарвайте време сред природата. Избягвайте енергия или ситуации, които ви изтощават емоционално. Съсредоточете се върху вътрешното си благополучие за силен ум този месец.

Днешната карта таро за Везни: Йерофантът, обърнат

Везни, това е вашето време. Слънцето и Луната в Скорпион извеждат на преден план желанието ви да увеличите личното си богатство. Можете да откриете нови таланти, дарби, умения и черти, които притежавате, и които могат да бъдат полезни за другите срещу заплащане.

Това е месецът, в който да се освободите от ограничаващите вярвания, които ви спъват. Йерофантът, обърнат наопаки, ви насърчава да преразгледате защо избирате да правите нещата този месец. Работи ли за вас? Резонира ли това, което отстоявате, с личните ви убеждения или не? Защо?

Днешната карта таро за Скорпион: Десетка мечове

Скорпион, честит рожден ден! Това е времето от годината, в което да се преоткриете и да направите неща, които сте искали да направите, но сте чакали подходящия момент. Много неща се случват в живота ви в момента. От днес ще започнете да насочвате вниманието си към личните си желания и нужди.

Решението да бъдете малко по-центрични върху себе си може да създаде драма с другите, така че бъдете предупредени, че може да последва съпротива. Десетката мечове ви напомня, че болката е само за момент. Човек може да изрази силни емоции, когато започнете да му отнемате времето или вниманието си, но времето ще осигури изцеление.

Днешната карта таро за Стрелец: Рицар на мечовете, обърната

Стрелец, как реагираш на хората, когато станат твърде любопитни или натрапчиви в личния ти живот? Може да разбереш това по време на сезона на Скорпион, когато скритите врагове излязат наяве и ще видиш дебнещите хора такива, каквито са наистина.

Вашата обърната карта таро Рицар на мечовете намеква, че лъжа е основната причина за вашето откритие. Този месец се стремете да живеете живота си с отворени очи и нащрек. Проверявайте фактите и не вярвайте на всичко, което чувате, особено ако е слух.

Днешната карта таро за Козирог: Отшелникът, обърната

Козирог, ти винаги намираш пътя си към върха. Дори не се опитваш да се издигнеш до нивото на другите, но когато си трудолюбив човек със силна работна етика, това изглежда неизбежно за теб. Когато се справяш добре, си признат, а ти не търсиш признание.

Отшелникът, обърната карта таро, ви кани да излезете навън малко повече от обикновено през сезона на Скорпиона. Имате съвети за споделяне и мъдрост, която да предложите на другите. Ще ви е удовлетворяващо да помагате на хора, които уважават вашите идеи и мнения. Готови сте да демонстрирате способността си да бъдете истински лидер.

Днешната карта таро за Водолей: Обесеният мъж, обърната

Водолей, нямаш нищо против да чакаш другите. Понякога ти е приятно да оставиш живота да тече по свой собствен сладък път. По-бавното темпо ти позволява да се насладиш на момента и да прегърнеш чувствата и мислите, които идват от преживяването. Не си склонен да пришпорваш другите, особено след като и ти самия не обичаш да бързаш.

Този месец „Обесеният човек“, обърнат наопаки, ви насърчава да промените нещата малко. Практикувайте да действате бързо и по-бързо от обикновено. Може да откриете, че ускоряването на темпото е освежаващо и да се насладите на възможността да завържете разхлабените въпроси, вместо да ги оставяте отворени по-дълго от необходимото.

Днешната карта таро за Риби: Звездата

Риби, за едно отворено сърце е много по-лесно да се свърже с вселената и да чуе какво има да каже тя. Харесва ви да сте отворени за вътрешните звуци на сърцето си. Цените и цените знанието, че духът ви може да се свърже с енергията около вас. Това ви помага да насочвате пътя си.

Картата Таро „Звезда“ ви насърчава да се опитате да се доверите на вътрешното си напътствие на по-високо ниво този месец. Може да се наложи да проучите как да го направите, така че духовният ви слух да стане по-настроен. Какви убеждения трябва да бъдат преразгледани? С какви ментори трябва да се свържете, за да научите повече за живота с отворен дух?