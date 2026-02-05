Окончателно: Депутатите ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън Евросъюза

Депутатите приеха и на второ четенe промените в Изборния кодекс. Така те окончателно ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложенията бяха внесени от "Възраждане". "За" гласуваха ГЕРБ, "Възраждане" и "Има такъв народ". "Против" се обявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България", "ДПС-Ново начало" и "Алианс за права и свободи".

Дебатите

Началото на дебата за промяната в Изборния кодекс започна със спор за правото на българите в чужбина да гласуват. „Предстои това Народно събрание да извърши покушение срещу избирателните права на нашите съграждани, които в изборния ден няма да са в България. Прави се немотивирано и в резултат на тъмни политически сделки”, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си, той може да отиде в консулството”, посочи Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица”. Мнозинството не прие за разглеждане предложението на ПП-ДБ за въвеждане на поетапно електронно дистанционно гласуване.

„Аз бях поддръжник на такъв вид възможност за гласуване. Но едно събитие промени моето мнение - един уважаван от вашите среди юрист - Лена Бориславова”, заяви Александър Иванов от ГЕРБ-СДС. Той визира случая с електронния подпис на Бориславова и входирането на документи в Агенцията по вписванията.

Божидар Божанов от ПП-ДБ обясни, че „има разлика между електронен подпис и електронна идентификация”. „В случаите, в които ще има дистанционно електронно гласуване, ще има допълнителен метод за верификация, така че рисковете от това някой друг да използва устройствата за електронна идентификация и за подписване да бъдат сведени до нула”, каза още той.

„ПП-ДБ са просто царе на политическото лицемерие. Давам пример с предложението им да обсъдим електронното гласуване, при положение, че е ясно, че това не може да се случи сега”, заяви Тошко Йорданов от ИТН.

От АПС обявиха, че ще сезират Конституционния съд. Така се стигна до напрежение с вносителите. „Напълно ви разбирам - вие се борите за 40 хиляди гласа с надеждата да влезете отново в парламента с тях”, заяви Цончо Ганев от „Възраждане”.

Севим Али от АПС отговори: „Националистите от „Възраждане” изпълняват политическа поръчка. И знаем кой седи зад нея – вашият председател и лидер Пеевски. Ще ви стане много тъжно след изборите.”

