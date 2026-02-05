Тъжна вест: Почина "сърцето" на зоопарка в София

От столичния зоопарк с тъга съобщиха за кончината на Иван Трифонов Иванов, познат на колегите си като бай Иван - дългогодишен гледач на слоновете в Зоологическа градина София. Той е починал на 3 февруари 2026 г. след кратко боледуване.

Иван Иванов е роден на 9 септември 1952 г. Детството и младежките му години преминават в село Дерманци, където отрано усвоява ценностите на труда и отговорността. Още като дете се научава да се грижи за животните, помагайки на баща си и дядо си в селската работа – опит, който по-късно се оказва определящ за професионалния му път.

След завършване на селскостопански техникум Иванов работи във военния завод в Сопот. Там придобива технически знания и умения, които впоследствие намират практическо приложение в грижата за едни от най-едрите и сложни за отглеждане животни в зоопарка – слоновете. В продължение на близо 20 години той е сред ключовите фигури в Слонарника. Още: Диви котки, конфискувани в Испания, са настанени в Софийската зоологическа градина (СНИМКИ)

Преди да постъпи на работа в зоопарка, Иван Иванов служи в милицията като отговорник за реда в хижите на Витоша. Въпреки това, истинското му призвание остава работата със животните. Най-силна е връзката му със Слонарника и със слоницата Артайда, към която развива дълбока привързаност.

По време на работата му в Зоологическа градина София е въведена програма за отглеждане на слонове при защитен контакт, ръководена от Алан Рукрофт. В продължение на няколко години гледачите преминават специализирано обучение по тази система, включващо грижи за краката и други дейности, ключови за здравето на животните. Именно в този период се оформя силната връзка на доверие и взаимно уважение между бай Иван и Артайда.

След нея той продължава да се грижи и за другите две слоници - Луиза и Фрося, като едновременно с това предава знанията и опита си на по-младите гледачи. Колегите му го описват като дисциплиниран, всеотдаен и почтен човек, за когото работата със слоновете не е просто професия, а призвание. Още: Хипопотам джудже е най-новият обитател на Софийската зоологическа градина (СНИМКИ)