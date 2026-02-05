Очаква ни невероятен планетарен парад: Шест планети ще са в редица

След впечатляващата Суперлуна, която започна 2026 г., тази година не разочарова, що се отнася до астрономическите явления. Завършихме 2025 г. с впечатляващия метеорен поток Геминиди, а тази година очакваме още метеорни потоци, Синя Луна и едно от най-добрите слънчеви затъмнения във Великобритания през последните десетилетия, пише „Led Bible“.

Но първата атракция, която трябва да разгледаме, е планетарният парад, по време на който ще бъдат видими шест планети. Ще трябва да се постараете, за да ги видите всичките, но те ще се появят навсякъде в небето. Планетарният парад всъщност е популярен термин за момент, когато планетите в нашата слънчева система изглеждат подредени в почти права линия от Земята.

Според множество астрономически източници, този голям планетарен парад с шест планети ще се състои на 28 февруари 2026 г., точно след залез слънце, когато Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун ще бъдат видими във вечерното небе, пише списание Space.

Експертите обясняват, че това не е еднократно събитие само в един момент, а че планетите ще бъдат подредени по небето през целия месец февруари 2026 г., но най-добрата възможност да се забележат и шестте едновременно е около 28 февруари, приблизително един час след залез слънце.

Кралските музеи Гринуич обясняват: „В този случай Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун технически ще бъдат видими, но е наистина трудно да се видят и шестте.“

И те подчертават, че няма да можете просто да излезете навън и да забележите планетите веднага. Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун ще бъдат видими на запад близо до хоризонта малко след залез слънце, което означава, че слънчевата светлина и обектите на хоризонта ще бъдат пречки. Освен това, Нептун винаги изисква телескоп, за да бъде видян.

Експертите добавят: „Уран ще бъде по-високо в небето, в съзвездието Телец, и ще залезе около полунощ, така че ще имате по-голям шанс да го намерите, ако използвате телескоп.“

Юпитер, от друга страна, ще бъде най-лесният за забелязване от шестте планети. Планетата ще бъде високо в небето в съзвездието Близнаци през по-голямата част от нощта. Дори от райони със светлинно замърсяване, Юпитер ще бъде видим с невъоръжено око като много ярка точка.

Може би дори по-интересно от този планетарен парад е почти пълното слънчево затъмнение, което Великобритания ще преживее на 12 август тази година.

Това затъмнение се определя като най-доброто, наблюдавано във Великобритания от 1999 г. насам. Очакваме Луната да докосне ръба на Слънцето в ранните вечерни часове, като около 90% от Слънцето ще бъде покрито в момента на максимума.