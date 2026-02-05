Откриха нова лекоатлетическа писта в Самоков

Новата модерна лекоатлетическа писта в Самоков вече е официално включена в календара на Българската федерация по лека атлетика. Това е още една важна стъпка към превръщането на нашия град в притегателен център за спорт, състезания и активен начин на живот.

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов, заедно със секретарят на общината Станислава Цветкова, началникът на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова, както и управителят на ОП „Спортни имоти и прояви“ Мирослав Кенанов, присъстваха на открита тренировка на клуба по лека атлетика, където децата демонстрираха умения в бягането с препятствия и дългия скок.

„Самоков заслужава да има такава писта – не само заради бъдещите състезания, а най-вече заради тези деца, които спортуват с толкова желание“, сподели кметът.

Старши треньорът Костадин Чифлиджанов подчерта, че след изграждането на пистата интересът към леката атлетика значително е нараснал и все повече деца избират този спорт.

Пистата е реализирана по проект на Община Самоков и е изградена изцяло с външно финансиране. Съоръжението отговаря на най-съвременните стандарти за подготовка на спортисти и провеждане на състезания.

Предстоят бъдещи спортни домакинства, а клубът планира и организирането на детски турнир, който ще даде още повече възможности за изява на младите таланти.