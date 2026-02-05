Зафиров: Ако бяхме в управлението, смяната на председателя на партията нямаше да е на дневен ред

„Спорът не беше дали да се провежда конгрес на БСП, или не, а за тайминга му. Това каза в „Лице в лице“ по bTV председателят на БСП Атанас Зафиров. По думите му през последните дни се прави опит да му бъде изграден образ на човек, който се е вкопчил в нещо и упорито отказва да го пусне. „Аз бях човекът, който пръв заговори за заседание веднага след изборите. Разбира се, че при лош резултат нямаше да има и смисъл дори да се коментира оставката ми“, каза Зафиров.

Още: БСП върви към конгрес на 7 и 8 февруари, Зафиров се дърпа

Той каза още, че има реална опасност партията да излезе по-разединена от този конгрес, вместо мотивирана и обединена. „Само две седмици след това трябва да редим листи и да започнем активна предизборна кампания, в която трябва да излъчваме самочувствие и единство“, каза още Зафиров.

„Ако бяхме продължили участието си в управлението, със сигурност на дневен ред нямаше да стои смяната на председателя на партията. Още повече, че Националният съвет даде положителна оценка за участието на нашите министри в това управление, което поставя още повече въпросителни кое налага тази смяна“, посочи още той.

Още: Отмяна на конгреса, без Зафиров и Стойнев в листите: Какво се случва в БСП?

Атанас Зафиров изрази надежда софийската градска организация на БСП да даде пълна подкрепа на следващия председател, защото ще му се наложи да работи със същия състав на Националния съвет и ще трябва да разчита на тази подкрепа. „Опитах се на този сектантски период на партията, в който бяхме изпаднали и се бяхме изолирали от абсолютно всички, да му бъде сложен край и да покажем, че можем да бъдем добър партньор и че можем да управляваме“, каза още Атанас Зафиров. Затова той очаква, че този подход ще даде на партията самочувствие и възможност да вдигне глава.

Още: Раздорът в БСП върви към победа на младите и реформаторите. "Трябва едно поколение да се оттегли"

Зафиров заяви още, че не споделя "черните прокоби", че БСП няма да влезе в следващия парламент и се е сринала. Отново бе категоричен, че няма да участва в предстоящите избори.