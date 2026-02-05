Арестуваха военен шпионин в Гърция: Сътрудничил на суперсила, противник на САЩ

Член на гръцките въоръжени сили е бил арестуван днес по подозрение за изтичане на класифицирана информация към „трети страни“, съобщава гръцкото издание Kathimerini. Заподозреният е заемал „ключова“ позиция и се твърди, че се е опитал да вербува други хора в шпионска мрежа. Счита се, че той е предал разузнавателна информация на чужда суперсила, смятана за основен съперник на Съединените щати, пише още гръцкото издание.

Неназованият военнослужещ е бил под наблюдение от Националната разузнавателна служба (EYP) в продължение на няколко месеца преди ареста си. Съобщава се, че властите са се намесили, след като са наблюдавали значителна ескалация на дейността му.

Разследващите твърдят, че това е включвало увеличаване на обема на разкритата от него информация, както и подходи към колеги военнослужещи, търсещи достъп до чувствителни материали. ОЩЕ: Иран следи базите на НАТО: Гърция и Кипър разкриха шпионска мрежа

Рискът сигурността на Гърция

Длъжностни лица твърдят, че изтеклата информация може да е представлявала риск за националната сигурност. Точният характер на материала и самоличността на предполагаемите получатели не са публично разкрити.

Шпионската мрежа от Иран

Припомняме, че през юни миналата година службите за сигурност на Гърция и Кипър разкриха иранска шпионска мрежа. По техни данни тя бе насочена срещу военни съоръжения на НАТО, като арестуваха двама азербайджански граждани. Двата случая официално не са свързани, но компетентни гръцки служители оставят отворена възможността заподозрените, арестувани в Гърция и Кипър, да принадлежат към една и съща шпионска мрежа. Гръцки официални лица отбелязват традиционно тесните връзки на Азербайджан с Иран и припомнят случай от 2021 г., когато 41-годишният азербайджанец Орхан Асадов беше обвинен в заговор за убийството на израелски бизнесмен в Кипър по заповед на Корпуса на гвардейците на иранската революция.ОЩЕ: Мистерия с изчезнали експлозиви в Кипър: Армията не знае къде са