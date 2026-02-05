Нептун в Овен след 165 години: Какво означава това за всяка зодия!

Дева, интимните ви взаимоотношения се превръщат в истинско духовно пътешествие по време на транзита на Нептун през Овен. Пригответе се да откриете себе си чрез дълбокото размишление, което получавате от другите. Влизането на Нептун в Овен принуждава Рибите да преосмислят връзката си с работата, парите и ресурсите. Личната сила идва от приоритизирането на професионалното развитие и способността да поискат конкретно това, от което се нуждаят, за да процъфтяват, а не просто да оцелеят.

Нептун отново е влязъл в Овен след почти век и половина. За последно е преминавал през знака от 1861 до 1875 г., период на големи социални катаклизми, премахване на робството и бързо технологично развитие. През април 1861 г. той влиза в Овен точно когато избухва Американската гражданска война – символично начало на колективно пробуждане около въпросите за свободата и идентичността.

Новият цикъл на Нептун в Овен започна с кратко навлизане през 2025 г., след което планетата се завърна в Овен „за постоянно“ на 26 януари 2026 г. и ще остане там до 2039 г. Специален акцент в този период е 20 февруари 2026 г., когато Нептун прави съвпад със Сатурн при 0° Овен, отбелязвайки мощно начало на нова колективна глава.

Всички знаци на Зодиака могат да очакват велики истини да изплуват на повърхността, призовавайки ни към конкретни действия и изоставяйки пасивността в изразяването на нашите идеали. Вярата трябва да бъде раздвижена.

Овен

С транзита на Нептун през вашия знак през по-голямата част от следващото десетилетие, промените, през които преминавате, могат да бъдат важен тласък и за другите. Много Овни ще почувстват по-силен стремеж постепенно да превърнат мечтите си в реалност.

Мечтанията вече не са достатъчни – подкрепете идеалите и желанията си с проактивни и последователни действия.

Вашето изцеление идва чрез приложена автономност, утвърждаване на собствената ви индивидуалност и поемане на отговорност за това как се развива животът ви.

Телец

С навлизането на Нептун в Овен, Телецът насочва вниманието си навътре. Необходим е път на изцеление.

За да постигне мечтите си, този прагматичен земен знак трябва да се научи да бъде по-близо до вътрешния си свят, емоциите и слепите си петна.

Само чрез съзнателно присъствие те могат да се развиват. Докато егото и гордостта се стопяват, Телецът е призван да преодолее самосъжалението и да поеме ролята на духовен лидер.

Близнаци

Близнаците фокусират енергията си върху социалното развитие през следващото десетилетие. С навлизането на Нептун в Овен, нуждата от автентични и искрени приятелства става жизненоважна.

Работата в екип сбъдва мечти. Въпреки това, в началото може да се наложи да приемат самотата или новаторските начини да открият истинското си призвание (професия, хоби, колектив)

Този транзит им помага да се излекуват, замествайки хипериндивидуализма със системи за подкрепа, базирани на взаимоотношения.

Рак

Ракът излиза от сенките с навлизането на Нептун в Овен. Този воден знак вече не е склонен да омаловажава или подценява потенциала си.

Възможностите го вълнуват. Време е да следвате призванието или духовната си цел, преплитайки ги с ролята си в обществото или професионалните си избори.

Инстинктите вземат контрол, оформяйки по-силен публичен имидж.

Лъв

Транзитът на Нептун през Овен насърчава Лъва да се отвори към света.

Извън зоната на комфорт се крият милиони неизследвани потенциали и възможности.

Вместо да се адаптира към идеологиите, с които е свикнал, вселената го насърчава да пътува – буквално или преносно – и да среща хора, които му помагат да открие своята автентична истина.

Дева

Вашите интимни взаимоотношения се превръщат в истинско духовно пътешествие по време на транзита на Нептун в Овен. Пригответе се да откриете себе си чрез дълбокото отражение, което получавате от другите.

Тъмната ви страна е поканена да излезе наяве, осъзнавайки, че заслужава същата любов, грижа и внимание.

Чрез трансформирането на несъзнаваното в съзнателно, вие придобивате повече вътрешна сила и създавате автентични връзки с околните.

Везни

С транзита на Нептун в Овен, Везните се чувстват овластени. Активното участие във връзката им им дава повече увереност.

Пасивността няма място. Омаловажаването на желанията им вече не е опция.

На този етап от живота си, Везните искат да блестят и да бъдат обичани такива, каквито са, а не такива, каквито другите се опитват да ги оформят.

Скорпион

Влизането на Нептун в Овен зарежда Скорпиона с енергия и го мотивира да стане най-добрата версия на себе си.

Ежедневните рутини се трансформират, за да отразяват личните нужди, желания и цели. Вместо да се губят в механична продуктивност, Скорпионът избира да бъде стратегичен, съзнателен и внимателен в това как инвестира времето и енергията си.

Този транзит ги прави по-ясни, уверени и сигурни в посоката на живота си.

Стрелец

Стрелецът преоткрива радостта с Нептун в Овен. Стъпка по стъпка, той се научава да приема живота по-малко сериозно и открива магията на простите моменти.

Креативността, романтиката и игривите страсти се извисяват. Преоткриването на мотивацията и стремежа чрез повторно свързване с вътрешното ви дете носи дълбоко чувство на облекчение и изцеление.

С по-пъргава крачка, този огнен знак е готов да мечтае по-далеч и по-смели неща.

Козирог

С навлизането на Нептун в Овен, Козирогът е призван да обърне повече внимание на личния си живот и емоционалните си нужди. Мотивацията идва чрез емоционална интелигентност, осъзнатост и изцеление.

Да останат „в резерв“ вече не е опция. На този етап те искат истинска интимност, хармоничен домашен уют и повече лекота в ежедневието.

Време е да предефинират какво означава семейство и да намерят хора, с които могат да растат.

Водолей

По време на транзита на Нептун в Овен, Водолеите подобряват комуникативните си умения, образованието и интелектуалното си развитие.

Овластяването идва чрез умствени и творчески дейности. Писането, ученето, преподаването, четенето, пътуването и други образователни преживявания изграждат тяхната увереност.

Този знак е създаден да се развива, използвайки естествения си интелект и постоянно инвестирайки време и енергия в своето развитие.

Риби

Влизането на Нептун в Овен принуждава Рибите да преосмислят връзката си с работата, парите и ресурсите.

Самочувствието им расте, когато поемат инициативата да превърнат идеалите си в реалност чрез прагматични решения.

Личната сила идва от приоритизирането на професионалното развитие и способността конкретно да поискат това, от което се нуждаят, за да процъфтяват, а не просто да оцелеят.