Телецът идва с урок: Родените през тези 4 месеца трябва да забавят темпото през май

В началото на април сме подтикнати да произвеждаме, творим и действаме благодарение на пламенната енергия на Овен. Но сезонът на Телец ни завладява по много по-спокоен начин - той е предназначен да ни заземи, да успокои сърцата ни и да стабилизира емоциите ни. От 20 април сезонът на Телец се настанява върху нас като слънчева светлина. Управляван от планетата на любовта, Венера, сезонът на Телец е посветен на намирането на удоволствие, комфорт и красота. Той отваря сетивата ни, канейки ни да изследваме света и всичко, което той може да предложи. Това е сезон, предназначен за ядене на добра храна, за творчески начинания, за прекарване на време сред природата, за прегръщане на любими хора и за радост от даровете на живота.

Сезонът на Телец е време за забавяне, за казване на „не“ и за защита на спокойствието ви на всяка цена. Но особено след като сезонът на Овен е вкарал някои в претоварване, хората, родени през 4 конкретни месеца, се чувстват значително изтощени и трябва да прегърнат сезона на Телец с отворени обятия.

Януари

Вие сте програмирани да продължите напред. Продуктивността е вашата зона на комфорт, а забавянето може да ви се струва като изоставане. Но сезонът на Телец ви моли да спрете да измервате стойността си по това колко постигате за един ден.

В момента почивката също е продуктивна. Не е нужно да се напъвате повече, за да докажете нещо. Дори колкото повече го насилвате, толкова по-изтощени ще се чувствате. Позволете си да се движите с по-стабилно темпо. Всъщност ще стигнете по-далеч по този начин.

Този месец опитайте да водите дневник. Вместо да планирате следващия си ход, седнете и пишете без цел. Размишлявайте, разхвърляйте мисли или дори пишете писма, които никога няма да изпратите. Това ви дава чувство за контрол без натиска да се справяте.

Март

Току-що излязохте от сезона си и независимо дали го признавате или не, вероятно работите на изгорели газове. Енергията на Овен ви е накарала да казвате „да“ на всичко, да преследвате инерцията и да се опитвате да направите всичко наведнъж.

Сезонът на Телец е вашето нулиране. Не е меко предложение, а необходимо. Не е нужно да поддържате същата интензивност. Всъщност не можете. Това е вашият момент да си починете, да размислите и да се върнете към себе си, преди прегарянето да ви настигне.

Този месец опитайте разходки сред природата. Оставете слушалките си и просто се разходете. Сезонът на Телец е вкоренен в природата и това ви помага да се отпуснете след сезона с висока енергия, като същевременно нежно заземява емоциите си.

Април

Вие процъфтявате в движение, вълнение и движение напред. Да стоите неподвижно ви се струва нередно. Но сезонът на Телец ви напомня, че когато се движите непрекъснато, светът започва да се размива и не сте напълно присъстващи в това, което правите.

Макар че може да ви е трудно да забавите темпото, важно е да си напомняте, че трябва да сте там, където са ви краката, вместо винаги да гоните следващото нещо.

Този месец опитайте да готвите или печете нещо ново всяка седмица. Това държи ръцете ви заети, като същевременно ви принуждава да забавите темпото и да следвате даден процес. Продуктивно е и успокояващо, което е точно балансът, от който се нуждаете в момента.

Юни

Вие сте естествено социални и през сезона на Овен вероятно сте казвали „да“ на всичко – планове, покани, разговори, ангажименти. Сега то ви настига. Сезонът на Телец ви дава разрешение да се отдръпнете малко.

Вместо да запълвате календара си, създайте пространство за себе си. Прекарайте една вечер у дома, изключете се от контактите и наистина проверете как се чувствате. Не е нужно винаги да сте „настроени“ за всички останали. В момента най-важната връзка, която трябва да поддържате, е тази, която имате със себе си.

Този месец наистина се потопете в четенето. Роман, поезия или дори носталгична любима книга. Това ви изтръгва от препускащите ви мисли и закотвя вниманието ви на едно място (нещо, което умът ви рядко позволява).