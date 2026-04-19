Телецът влиза в играта на 20 април: Време за нов ред и промени

След неистовия ритъм на огнения сезон на Овен, е време да се съсредоточим върху важното, вместо да се разсейваме и развихряме. Сезонът на Телец обикновено е време за приемственост и стабилизация, но тази година активността на Уран ще донесе нова информация и изненади, които ще изискват действия. Честна комуникация ни очаква във взаимоотношенията.

Овен започна новата астрологична година с гръм и трясък, оставяйки ни може би отегчени от огнената му енергия, която причиняваше конфликти, хаос и импулсивност. Добрата новина е, че на 20 април Слънцето напуска необуздания Овен и навлиза в Телец – стабилен и заземен знак. След неистовия ритъм, с Телеца ще си поемем дъх и ще се опитаме да размислим по-задълбочено защо бяхме в този див танц с Овен.

Може да се наложи да оценим всички ходове, които сме направили импулсивно, и може би дори да предприемем действия, за да ограничим загубите си. Сезонът на Телец е преход от начало към стабилизация, цикъл на изграждане, осигуряване и поддържане на това, което вече е започнало. В същото време Уран, първо в съвпад с Венера в Телец, а веднага след това в Близнаци в съвпад с Меркурий, няма да ни позволи да спрем за дълго, тъй като ще трябва да вземем сериозни решения – в любовта и бизнеса, което ще означава промяна. Очакват ни изненади.

Архетипът на Телец – какво означава?

Първият знак от зодиака, Овен – импулсивен, спонтанен и независим – се впуска в пътешествие на себепознание и ще направи всичко необходимо, за да придобие нови житейски преживявания. Тяхната слабост е, че бързо прегарят и понякога не успяват да постигнат целите си или че това, което постигат, може да е впечатляващо, но не и устойчиво.

Телецът следва Овен за проверка на реалността. Те разбират, че неконтролираният импулс на Овена не може да трае вечно и също така знаят (за разлика от своя предшественик), че ние имаме ограничения, ресурсите ни са измерими, светът е непредсказуем и трябва да преживеем всичко това. Телецът учи Овена на важността на изграждането на стабилни основи и адаптирането към повтарящите се, естествени ритми на живота.

Телецът, като втори знак от зодиака, все още е в началото на зодиакалното пътуване – метафора за човешкото развитие. Те все още нямат пълна картина на живота: те са далеч от емоционалната дълбочина на Скорпиона или широките умствени хоризонти на Стрелеца, но тези въпроси не интересуват Телеца – тяхната задача е да се съсредоточат върху живота в неговото материално измерение. Те са най-загрижени за задоволяване на ежедневните си нужди, като храна и подслон, и обичат да имат спестени пари в банковата си сметка. Но мисията на Телеца не свършва дотук, тъй като те също копнеят за живот в изобилие, искат да задоволят сетивата си: да се обградят с красиви предмети, да ядат вкусна храна и да имат удобен дом.

Важното е, че искат да си осигурят всичко това в дългосрочен план. И те постигат това, известни със своята сила и прагматизъм. Те са достатъчно находчиви, за да получат винаги това, което искат. Силната им воля обаче може лесно да се превърне в инат, което ги прави устойчиви на промяна. Те също така са склонни да се изолират и ограничават в името на оцеляването. Телецът може да си мисли, че се предпазва от опасност, когато в действителност се въздържа от истинска ангажираност в живота.

Сезонът на Телец 2026: Какво ще донесе той?

Всяка година сезонът на Телец ни успокоява след лудориите на Овен и ни кани да работим върху стабилизацията. Не за да забави напредъка, а за да го поддържа. Когато Телец управлява небето, идеите се оформят, усилията се структурират и последователността замества бързането. Тазгодишният сезон на Телец обаче няма да бъде изцяло спокоен и със сигурност няма да бъде пасивен. Небето ще бъде активно. От една страна, чрез действие ще се стремим към заземяване и стабилност, но от друга, ще се прекалибрираме вътрешно, осъзнавайки определени истини, които ще се появят, независимо дали ги искаме или не. Енергията на Телец расте бавно, но с намерение. Ще видим, че не става въпрос за бързи победи, а за създаване на нещо, което може да трае. И това ще се случи, ако е автентично. Какво е то? Ще разберем.

Най-важните астрологични транзити

В началото на сезона, на 24 април, Венера и Уран ще се срещнат на 29 градуса (анаретичен) на Телец, което означава, че може да вземем прибързани решения относно ангажиментите. Може би е време да решим дали да останем във връзка, да я прекратим или да направим значителни промени.

Следващият разгорещен аспект ще се случи на 25 април, когато Слънцето е в квадратура с Плутон във Водолей. Това ще засили съюзите и ще създаде триъгълници, където ревността може да се превърне в основна тема, а съперничеството ще се засили. В същото време Венера ще влезе в Близнаци (и ще остане там до края на сезона на Телец), което ще засили комуникацията, ще засили различията и ще промени динамиката на взаимоотношенията.

Ще говорим, ще обясняваме и ще се изразяваме много, но в същото време ще има повече лекота и флирт. Два дни по-късно Уран ще влезе в Близнаци (26 април). Това е едно от най-важните събития на годината, което поставя началото на 7-годишен цикъл, в който комуникацията, образованието и технологиите ще достигнат ново ниво. Нещата ще се ускорят и много от предишните ни споразумения и вярвания ще бъдат обърнати с главата надолу.

Нашата емоционалност ще достигне критична точка с Пълнолунието в Скорпион (1 май): ще бъде интензивно, свързано с автентичност и психическо прочистване. Това, което Телец, зает с управлението на светски дела, замита под килима, ще бъде разкрито. Скрити източници на напрежение ще излязат наяве и ни очакват значителни конфронтации.

С навлизането на Меркурий в Телец (2 май), нашето мислене отново ще стане по-практично, обосновано и ориентирано към решения. Новолунието в Телец (16 май) ни носи възможности да посеем семената на начинания, които ще донесат пари, осигурявайки нашето бъдеще. Към края на сезона на Телец събитията ще се ускорят още повече.

От 17 май Меркурий в Близнаци, в съвпад с Уран, ще засили преговорите, ще донесе изобилие от нова информация и ще повиши температурата на дискусиите. Ден по-късно (18 май), Марс, вече в Телец, за щастие ще ни помогне да действаме прагматично и ще засили издръжливостта си, но и съпротивата си, когато посоката е неясна.