Утре Овен, Скорпион + още 2 зодии ще дърпат дявола за опашката, а пък после ще се кръстят

Има моменти, в които човек е много ербап – самочувствието му е високо, усеща се недосегаем и си мисли, че каквото и да направи, все ще му се размине. Точно в такива мигове често започваме да прекаляваме, да подценяваме риска и да си въобразяваме, че можем да си играем с огъня, без да се опарим. Само че животът има навика да връща човека бързо на земята, особено когато той прекалено много се е отпуснал в собствената си смелост. За някои зодии утрешният ден точно така ще тръгне – с излишна увереност, с лековато отношение и с чувството, че нищо не може да им се опре. После обаче играчката ще стане плачка и ще се чудят откъде точно им е дошло. Нека видим кои зодии ще дърпат дявола за опашката, а после ще се кръстят.

Овен

Овенът ще реши, че може да натисне повече, отколкото е разумно, защото ще бъде убеден, че денят е негов и че другите просто трябва да се съобразят с темпото му. Той ще подходи твърде рязко към една ситуация, която е искала повече усет и по-малко напор, но вместо това ще влезе с типичната си увереност, че всичко ще се подреди, щом той го иска достатъчно силно. Само че точно там ще дръпне дявола за опашката, защото отсрещната страна няма да отстъпи и нещата ще се завъртят в посока, която никак няма да му хареса.

В първия момент ще се ядоса, после ще се опита да поправи положението със същия устрем, а така само ще го усложни още повече. Накрая ще се чуди как едно уж лесно надлъгване се е превърнало в неприятна бъркотия, от която трудно се излиза сух. Така Овенът ще разбере, че не всяка битка се печели с повече шум и че понякога човек сам си вика белята.

Рак

Ракът няма да дърпа дявола за опашката шумно, а по своя по-тих и по-заобиколен начин, защото ще реши, че може да подхрани една емоционална ситуация, без тя да се обърне срещу него. Той ще си позволи да каже или направи нещо уж дребно, с мисълта, че така ще раздвижи нещата в своя полза, но няма да усети колко чувствителна е почвата под краката му. Това, което е трябвало да остане едно малко подбутване, ще се превърне в сериозна вълна от напрежение, която ще го удари много по-силно, отколкото е очаквал.

Ракът ще се опита да се дръпне назад и да се направи, че не е искал точно това, но вече ще е късно, защото думите и действията му ще са отключили нещо по-голямо. Тогава ще се чуди как от едно уж невинно заиграване е стигнал до емоционален хаос, който изобщо не е бил в плановете му. Така ще усети, че дори тихите дяволии си имат цена, особено когато човек си играе с чужди чувства и със собствената си ранимост.

Скорпион

Скорпионът ще се почувства толкова сигурен в себе си, че ще реши, че може да мине още една крачка отвъд разумното и пак да остане този, който държи всички карти. Той ще подходи към една заплетена ситуация с идеята, че може да я контролира, да я провокира и дори да я изкара от равновесие, без сам да понесе последиците. Именно това ще бъде моментът, в който ще дръпне дявола за опашката, защото ще надцени способността си да стои над нещата и ще подцени силата на ответния удар.

Нещо, което е искал само да размести леко, ще избухне много по-рязко и ще го постави в неудобна, дори уязвима позиция. Това ще го разгневи най-вече защото Скорпионът трудно приема, че сам е предизвикал бурята, която после го е помела. И така ще разбере по трудния начин, че когато човек прекалено се заиграе със сянката, накрая тя почва да играе с него.

Козирог

Козирогът ще подходи с онази хладна увереност, че знае по-добре от всички останали какво може да си позволи и докъде точно да стигне, без да се изложи на истински риск. Тъкмо това самочувствие обаче ще го подведе, защото ще го накара да влезе в ситуация, която изглежда подредена и управляема, а всъщност ще крие доста по-остри ръбове, отколкото му се струва. Той ще си каже, че може да заобиколи едно правило, да натисне малко повече или да си спести нещо важно, без това да му се върне, но точно там ще се появи неприятната изненада.

Вместо очакваната печалба ще дойде объркване, вместо контрол – напрежение, и вместо сигурност – много досадно усещане, че сам си е подлял вода. Козирогът трудно прощава на себе си такива грешки, защото ги приема не просто като неуспех, а като личен срив в преценката. Така утре ще се чуди откъде му е дошло, а после ще трябва да признае, че сам е тръгнал да дърпа там, където е трябвало просто да стои мирно.

Човек винаги си плаща за дяволиите. Понякога цената е малка и минава само с яд, друг път идва с по-сериозен урок, но почти никога не се разминава напълно. За Овен, Рак, Скорпион и Козирог утрешният ден ще бъде точно такова напомняне – че когато прекалено много се самозабравиш, после реалността много бързо те връща на мястото ти. И макар това да не е приятно, то поне помага човек следващия път да бъде една идея по-мъдър, преди да посегне пак към дявола за опашката.