Героизмът като професия: Теодора Дончева и Радослав Илиев за филма "Пожарникари" (ВИДЕО)

Процесът беше много сложен, първо, защото пожарникарите не ни познават. Те са една много силна общност, но трудно те допускат вътре. Допуснат ли те обаче, ставаш част от тях.

Това разказа режисьорът Радослав Илиев в предаването "Студио Actualno" във връзка с документалния филм "Пожарникари", който разказва историята на тихите герои, които се изправят в най-тежките моменти, жертвайки живота си за този на другите.

Филмът търси отговор на въпроса "Какви емоции преживява човек, когато отива на работа и вижда умиращи хора, горящи сгради и страшни катастрофи, а отговорността за спасяването на човешкия живот лежи върху раменете му?".

В рамките на 63 минути зрителят се потапя в света на хора, за които рискът не е изключение, а начин на живот. Без актьори, специални ефекти и дубли, кадрите изграждат един истински и разтърсващ разказ, който се превръща в тиха благодарност към онези, които влизат там, откъдето всички бягат.

Повече за филма и неговата направа, вижте в интервюто с режисьора Радослав Илиев и сценариста Теодора Стоилова-Дончева.