Месечен хороскоп за МАЙ 2026

Месечният хороскоп за май 2026 г. е тук. Този месец всяка зодия уверено проправя нови пътеки, подхранвана от страстни мисли и стойностни връзки, които се чувстваме благословени да имаме или да запазим. Май започва с пълнолуние в Скорпион на 1-ви, така че задълбочаването в скрито влияние, което вече не можем да игнорираме или отричаме, ще окаже влияние върху завръщането или завършването. Може да почувстваме натиск да се замислим какво ценим и усилията, които сме положили, когато Меркурий премине в Телец на следващия ден.

На Синко де Майо, по време на Портала 5/5, важни промени спомагат за изравняване на ситуацията, докато ретроградният Плутон във Водолей на 6-ти ще ви накара да се запитате на кого всъщност са от полза промените. Луна в трета четвърт в същия знак ни дава увереност да игнорираме всеки, който се съмнява в нашия уникален принос през 9-ти и 10-ти. Когато започне седмицата на куспида Телец-Близнаци, ние полагаме максимални усилия, за да постигнем всеобхватна комуникация. Марс, който се премества в Телец, докато Венера се плъзга в Рак по време на нарастващата Луна в Близнаци на 18-ти, ни насърчава да вложим повече енергия в осигуряването на това, което ценим най-много. Започвайки от 20 май, сезонът на Близнаци поставя акцент върху това как вдъхновяваме другите и обединяваме хора от всички сфери на живота. Решенията, които вземаме през първата четвърт на Луната в Дева на 23-ти, отразяват тези връзки.

Овен (21 март - 19 април)

След като осъзнахте, че през цялото време ви липсваше точно вие, Овни, вие сте готови да подпалите света. Верни на пламъка си, този месец ще гориш ярко и диво.

Тази енергия е синоним на пълнолунието в Стрелец на 31 май. Това означава, че сте използвали енергията на целия месец, за да изградите и развиете по-силната версия на себе си, за да можете да покажете истинската си сила . Очаквайте комплименти и страхопочитание.

Телец (20 април - 20 май)

След като най-накрая сте разбрали как да внесете повече баланс в живота си , Телец, този месец се чувствате по-отворени и достъпни за любов.

Чувствайки се по-ценени, се наслаждавате на безценни моменти, а не на повърхностен материализъм или безполезни традиции. Един урок, който ще приложите този месец, е, че не всичко, което блести, е злато.

Вие съобщавате за това ново мислене, след като Меркурий влезе във вашия знак на 2 май, но всъщност няма да го приложите до Новолунието във вашия знак на 16 май.

Близнаци (21 май - 20 юни)

Близнаци, започвате месеца, чувствайки се по-спокойни. Това ви позволява наистина да се наслаждавате повече на живота и да бъдете признати за това, което наистина сте: душата на компанията. Хората не знаеха, че притежавате това в себе си, но с радост ще разберат!

Тъй като Синко де Майо, 5 май, е ден на ангелско число, което означава промяна, хората очакват да започнат да виждат промени във вас на същия ден. След това останалата част от месеца (и годината) е ваша. Насладете се!

Рак (21 юни - 22 юли)

Рак, действията, които предприе този месец, разтревожиха всички хора. Предизвикахте фурор и сега се справяте с последствията.

Когато Марс премине в Телец, а Венера влезе във вашия знак под нарастваща полупълна луна в Близнаци на 18 май, вашите действия разкриват истинските ви намерения. Това е, което ще разтърси хората, разкритието на това, което винаги сте планирали да направите, независимо дали сте го казвали преди или не.

Лъв (23 юли - 22 август)

Лео, твоята работа и усилия наистина изумяват хората този месец. Винаги си казвал на хората какво искаш да правиш, но сега те виждат как мислите ти оживяват.

Очаквайте това през седмицата на куспида на Телец-Близнаци между 17 май и 23 май. Тази седмица е пълна с всеобхватна свързаност, което е идеалното време всичко, за което сте мислили, най-накрая да се осъществи.

Дева (23 август - 22 септември)

Дева, този месец не правиш компромиси. Знаеш по-добре и си по-уверена в себе си, което ти позволява да говориш и действаш от по-уверена позиция, отколкото хората са свикнали.

Въпреки че пълнолунието в Скорпион на 1 май дава тласък на тази енергия, именно когато първата четвърт на Луната влезе във вашия знак на 23 май, вашите действия открито съвпадат с най-съкровените ви мисли или предупреждения, дадени по-рано през месеца.

Везни (23 септември - 22 октомври)

Везни, този месец пишеш своя собствена история със собствения си глас. Вече не се интересуваш от това да угодиш на хората или какво мислят другите за това, което имаш да кажеш или как се чувстваш, ти караш себе си да бъдеш чут .

Енергията на Телец, особено докато Меркурий е в Телец при Новолуние в Телец на 16 май, е отговорна за това да бъдете упорито верни на себе си.

Скорпион (23 октомври - 21 ноември)

Скорпион, ти си толкова впечатляващ този месец. Повече от това да бъдеш уважаван, което винаги си, каквото и да правиш или казваш, наистина очарова хората. Те очакват с нетърпение какво ще направиш следващото.

Очаквайте да бъдете призовани да изненадате хората на 31 май, докато Плутон е ретрограден под пълнолуние в Стрелец.

Стрелец (22 ноември - 21 декември)

Добре или лошо, този месец се мотаеш сред хората, Стрелец. Оставяш трайно впечатление. Не е Хелоуин, но въпросът, който те засяга този месец, е: ти ли си лакомството или забавлението?

Истината излиза наяве в началото на месеца, особено по време на или в резултат на пълнолунието в Скорпион на 1 май .

Козирог (22 декември - 19 януари) Козирог, ти поемаш контрола този месец. Какво друго е новото?

Не даваш предупреждение или други възможности и нямаш никакъв план за действие.

Никой няма да знае какво правите или планирате, докато не го направите. И няма да ви е грижа какво мислят те за това, защото смятате, че ще видят стойността му по-късно. Вашият съвет към тях е да наваксат.

Влизането на Марс в Телец на 18 май, особено през първата четвърт на Луната в Дева на 23 май, ви гарантира две неща. Вие сте сила, с която трябва да се съобразяваме, и сте защитени.

Водолей (20 януари - 18 февруари)

Ако няколко момента ви фрустрират този месец, Водолеи, има причина за това. Тя е, за да ви напомни какво се случва около вас, а именно, че работите в екип. Всеки има своята част. Направете своята и се доверете на другите да направят своята .

Когато сезонът на Близнаци започне на 20 май, започвате да виждате всичко ясно отново и да свързвате точките по-добре, особено след 28 май.

Риби (19 февруари - 20 март)

Риби, най-накрая си в позиция, в която ценностите ти са оценени. Чувстваш се използван/а. Всъщност, ти си способен/а да растеш.

Нещо повече, имате безкрайни възможности да процъфтявате и да процъфтявате изобилно. Тук няма ограничения. Не би ли било прекрасно?

Въпреки че влизането на Меркурий в Телец на 2 май е перфектната подготовка за тази ситуация, Новолунието в Телец на 16 май е моментът, в който официално започва новият ви сезон.