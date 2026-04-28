Украйна има секретни документи: Русия не постига целите си. Ще изнасяме оръжие, обяви Зеленски

"Разполагаме с конкретни документи от руския Генерален щаб, които потвърждават, че самите окупатори признават неспособността си да изпълняват задачите на своето политическо ръководство. Украинските отбранителни сили осигуряват унищожаването на настъпателния потенциал на руската армия, а показателят за безвъзвратни загуби на окупаторите вече е около 60% от общите загуби." Това се казва в Доклад на началника на Главното разузнавателно управление на Украйна Олег Иващенко.

Настъпателни операции

"Въпреки това руското политическо ръководство планира по-нататъшни настъпателни операции и се готви да привлече повече личен състав, по-специално чрез разширяване на мобилизационните процеси в Русия. Съответно, задачата на Украйна е да увеличи допълнително процента на безвъзвратни загуби на окупатора, да затегне линията на използване на дронове на фронтовата линия и да разшири дългосрочните си санкции срещу руското производство на оръжие и петролната индустрия. Ще информираме и нашите партньори за по-нататъшното развитие в Москва на плановете за операции срещу страните от НАТО, както и за опитите за по-голямо включване на Беларус в изпълнението на руските задачи.", посочи с специално изявление украинският президент Володимир Зеленски.

Износ на оръжие

Междувременно Зеленски обяви и стартирането на украински износ на оръжие. Той каза, че той ще бъде „реален“, а всички детайли са договорени на ниво държавни институции. „Нашият опит в областта на сигурността и оръжията, доказани в съвременната война, са от интерес за всички партньори, способни да осигурят реално ниво на защита на националната държавност и човешкия живот“, обяви той в Telegram.

Специален формат

Зеленски допълни още, че Украйна е предложила на партньорите, подпомагащи Киев, специален формат за сътрудничество, наречен „Сделки за дронове“. Той каза, че те включват специални споразумения за производство и доставка на украински дронове, ракети, снаряди и други оръжия, военно оборудване, софтуер и интеграция с партньорски отбранителни системи.

Според президента Украйна ще предостави на тези страни и експерти и ще проведе обмен на технологии: „Днес одобрих насоките за такава междудържавна работа и разработването на автоматични разрешителни за предприятия за износ на оръжие. Процедурата е абсолютно ясна: на междудържавно ниво, въз основа на принципа на реципрочност, ние определяме рамката за работа в сектора за сигурност чрез съответно споразумение. След това процесът започва на ниво държавни институции и производители. Опростяваме бюрократичните процедури, поддържаме достатъчно ниво на контрол върху износа и стартираме практическа подкрепа за компаниите“, добави президентът.

Излишен капацитет

Той подчерта, че компаниите, които първи предоставят на украинските военни необходимото оръжие, ще получат правото да навлязат на пазарите на страните партньори. Според Зеленски, за някои видове оръжия излишният производствен капацитет в Украйна достига 50%. Той добави, че украинското Министерство на външните работи, заедно с разузнавателната служба и Службата за сигурност на Украйна, трябва да определят списък на страните, за които износът на украинско оръжие е забранен поради сътрудничеството им с Руската федерация.

„Това е сериозно предизвикателство – да предотвратим достигането на нашите технологии и оръжия до руснаците. Съветът за национална сигурност и отбрана на Украйна ще координира процесите на износ и ще гарантира, че нуждите от оръжия на Силите за отбрана и сигурност на Украйна са задоволени първо, а всеки излишък – каквото и да могат да произведат производителите над и отвъд изискванията за държавни поръчки – ще бъде изнесен. Министерството на отбраната на Украйна и Генералният щаб ще определят нуждите на Силите за отбрана на страната ни“, каза още Зеленски.

