Заради Тръмп: САЩ останаха без посланик в Киев

Временният представител на САЩ в Украйна Джули Дейвис ще напусне поста си през следващите седмици поради разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Financial Times. Според неназовани източници Дейвис се е разочаровала от ролята си поради разногласия с Тръмп, който е решил да намали подкрепата за Украйна. Според FT, тя вече е уведомила Държавния департамент за оставката си. Дейвис също така планира да прекрати напълно тридесетгодишната си дипломатическа кариера.
Изненада
Според журналисти, Дейвис, която е и посланик на САЩ в Кипър, е била изненадана от решението на Тръмп да номинира бизнесмена от Аризона и републикански дарител Джон Бреслоу за следващ посланик в Кипър. Оказва се, че тя не е била предварително уведомена. Държавният департамент, от своя страна, заяви, че Дейвис „е поела задълженията си като временен временно управляващ представител в посолството на САЩ в Киев на 5 май 2025 г. и остава на тази позиция“.
The acting U.S. ambassador in Kyiv, Julie Davis, is stepping down after clashing with Trump over his weakening support for Ukraine—FT— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 28, 2026
Last year, Bridget Brink, who served as U.S. ambassador to Ukraine for three years, resigned over Trump’s anti-Ukraine policies. pic.twitter.com/2BkPFrySDt
Коментари за Дейвис в САЩ
Джули Дейвис е уважавана от колегите си. Бившият посланик на САЩ в Полша Даниел Фрийд нарече Дейвис образцов дипломат и държавен служител. „Тя е истински експерт и администрацията – независимо дали го осъзнава или не – се нуждае от хора като нея“, каза той. От своя страна, сенатор Жан Шахин, водещият демократ в Комисията по външни отношения на Сената, похвали „стабилното и ефективно лидерство“ на Дейвис и нейната „уникална способност да управлява кризисна мисия“.
Преди назначаването на Дейвис, Бриджит Бринк беше посланик на САЩ в Украйна. Тя подаде оставка, защото Тръмп оказваше натиск върху Украйна и смекчаваше хватката си върху Русия, припомня РБК-Украйна. Последната капка за Бринк беше словесната престрелка между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се състоя през февруари 2025 г. в Белия дом.
