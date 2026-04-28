Временният представител на САЩ в Украйна Джули Дейвис ще напусне поста си през следващите седмици поради разногласия с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Financial Times. Според неназовани източници Дейвис се е разочаровала от ролята си поради разногласия с Тръмп, който е решил да намали подкрепата за Украйна. Според FT, тя вече е уведомила Държавния департамент за оставката си. Дейвис също така планира да прекрати напълно тридесетгодишната си дипломатическа кариера.

Украйна има секретни документи: Русия не постига целите си. Ще изнасяме оръжие, обяви Зеленски

Изненада

Според журналисти, Дейвис, която е и посланик на САЩ в Кипър, е била изненадана от решението на Тръмп да номинира бизнесмена от Аризона и републикански дарител Джон Бреслоу за следващ посланик в Кипър. Оказва се, че тя не е била предварително уведомена. Държавният департамент, от своя страна, заяви, че Дейвис „е поела задълженията си като временен временно управляващ представител в посолството на САЩ в Киев на 5 май 2025 г. и остава на тази позиция“.

Още: 12 дни по-късно Кремъл забеляза катастрофата в Туапсе. Путин с първи коментар (ВИДЕО)

The acting U.S. ambassador in Kyiv, Julie Davis, is stepping down after clashing with Trump over his weakening support for Ukraine—FT



Last year, Bridget Brink, who served as U.S. ambassador to Ukraine for three years, resigned over Trump’s anti-Ukraine policies. pic.twitter.com/2BkPFrySDt — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 28, 2026

Коментари за Дейвис в САЩ

Джули Дейвис е уважавана от колегите си. Бившият посланик на САЩ в Полша Даниел Фрийд нарече Дейвис образцов дипломат и държавен служител. „Тя е истински експерт и администрацията – независимо дали го осъзнава или не – се нуждае от хора като нея“, каза той. От своя страна, сенатор Жан Шахин, водещият демократ в Комисията по външни отношения на Сената, похвали „стабилното и ефективно лидерство“ на Дейвис и нейната „уникална способност да управлява кризисна мисия“.

Украйна като полигон: Полша ще тества своя военна техника

Преди назначаването на Дейвис, Бриджит Бринк беше посланик на САЩ в Украйна. Тя подаде оставка, защото Тръмп оказваше натиск върху Украйна и смекчаваше хватката си върху Русия, припомня РБК-Украйна. Последната капка за Бринк беше словесната престрелка между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се състоя през февруари 2025 г. в Белия дом.

Икономическият мозък на Русия призна: Никога не сме имали такава ситуация в страната (ВИДЕО)