Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към много важен успех в Евролигата!

Баскетболната звезда на България Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос се наложиха над Монако с 91:70 (19:20, 26:16, 21:15, 25:19) у дома в първия мач от четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Гръцкият тим поведе с 1-0 победи в плейофа, в който се играе до три успеха от пет възможни срещи. Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена.

Финалната надпревара тази година ще се проведе в Атина, а втората среща между Олимпиакос и Монако предстои на 30 април отново на гръцка земя. Преди двубоя българинът получи от президентите на Олимпиакос Панайотис и Йоргос Ангелопулос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025/2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха и отличията си за част от идеалната петица на турнира.

Made official in front of the home crowd! 👏



Sasha Vezenkov & Nikola Milutinov received their EuroLeague First Team & the Best Scorer award for Sasha too! @Olympiacos_BC — EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026

Състезателите на Олимпиакос и Монако изиграха много оспорвана първа част, в която Александър Везенков реализира 11 от 19-те точки за домакините и добави 1 борба. Равностойната игра продължи през втората четвърт, но домакините постепенно поеха инициативата и натрупаха 9 точки аванс – 45:36 на почивката. Саша Везенков бе с 14 точки и 1 борба на сметката си на този етап от мача.

Баскетболистите на Олимпиакос запазиха контрола върху срещата в третия период, увеличавайки аванса си до 16 точки при 56:40, а преди последната част водеха с 66:51. В тази част Александър Везенков получи удар в лицето от Алфа Диало, който го извади от игра за няколко минути, но той се завърна на паркета през финалните 10 минути. До края на срещата домакините продължиха да демонстрират превъзходство, а най-голямата разлика достигна 24 точки. Никола Милутинов, Еван Фурние и Кори Джоузев отбелязаха по 13 точки за победата на Олимпиакос, а за гостите Майк Джеймс завърши с 19 точки, 4 борби и 7 асистенции.

