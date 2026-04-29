Войната в Украйна:

Речта на краля: Чарлз III приветства „наистина уникалния“ съюз между Великобритания и САЩ (ВИДЕО)

29 април 2026, 0:17 часа
Снимка: Getty Images
Британският крал Чарлз Трети произнесе реч по време на съвместно заседание на двете камари на американския Конгрес, като заяви пред събралите се политици, че партньорството между двете нации „днес е по-важно от всякога“, предаде ДПА. Чарлз заяви, че същата „непоколебима решителност“, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 г., е „необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ..., за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир“.

Съчувствие

Той изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта „общата сила“ на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите. Британският монарх каза още, че когато Великобритания и Америка се обединят въз основа на общите си ценности „това, според мен, е специалната съставка в нашите отношения“.

Кралят осъди опита за покушение срещу президента Доналд Тръмп по време на вечеря за медиите във Вашингтон в събота вечер и заяви, че „такива актове на насилие никога няма да успеят“.

По време на речта си в залата на Камарата на представителите на САЩ, чиито публично достъпни ложи и отделените за пресата места бяха препълнени, кралят спомена и значението на НАТО, стойността на европейските партньори на САЩ и необходимостта от ограничаване на световните конфликти, като се спре „превръщането на оралата в мечове“. Всички тези теми са приоритети за правителството на британския премиер Кир Стармър, отбелязва ДПА.

Колективна сила

„Уважаеми членове на 119-ия Конгрес, именно тук, в тези зали, духът на свободата и обещанието на основателите на Америка присъстват на всяка сесия и във всеки подаден глас“, каза още Чарлз. „Не по волята на един, а чрез обсъжданията на мнозина, представляващи живата мозайка на Съединените щати“, добави той „И в двете ни страни именно фактът, че сме жизнени, разнообразни и свободни общества ни дава нашата колективна сила, включително да подкрепим жертвите на някои от злините, които, за съжаление, съществуват и в двете ни общества днес“, заяви британският монарх.

Посещението

Чарлз е на четиридневно държавно посещение в САЩ по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост и в речта си спомена връзките между бившите врагове – САЩ и Великобритания. „Съюзът, който двете ни нации са изградили през вековете – и за който сме дълбоко благодарни на американския народ – е наистина уникален“, заяви кралят. Обръщайки се към Майк Джонсън, председател на Камарата на представителите, той продължи: „Това партньорство, г-н председател, според мен днес е по-важно от всякога“.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
Доналд Тръмп Великобритания САЩ посещение крал Чарлз III
