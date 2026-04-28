12 дни по-късно Кремъл забеляза катастрофата в Туапсе. Путин с първи коментар (ВИДЕО)

След третата ,за 12 дни, атака срещу Туапсе руският диктатор Владимир Путин най-накрая обърна внимание на ситуацията в града, като ѝ отдели 30 секунди по време на среща за сигурността на изборите. Преди това неговият прессекретар Дмитрий Песков коментира екологичната катастрофа за първи път, след което губернаторът Вениамин Кондратиев и ръководителят на Министерството на извънредните ситуации посетиха региона. Според еколога Евгений Витишко обаче е малко вероятно последствията да бъдат смекчени навреме за туристическия сезон.

Думите на Путин

Путин заяви, че „ударите с дронове върху гражданска инфраструктура стават все по-чести“: "Последният пример са ударите по енергийни съоръжения в Туапсе, които потенциално биха могли да причинят сериозни екологични последици. Вярно е, че губернаторът току-що съобщи, че е на място, е, във всеки случай, той беше там преди няколко часа. Изглежда няма сериозни заплахи и хората се справят с предизвикателствата, пред които са изправени на място."

Песков

В първия си коментар от началото на атаките, прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви, че ударите по Туапсе увеличават недостига на петрол на световните пазари. След това министърът на извънредните ситуации Александър Куренков съобщи по телефона на Путин за пожара в петролната рафинерия и по указание на Путин отлетя до Туапсе. Едновременно с това в региона бяха изпратени спасители.

По време на посещението си, губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев посети града и евакуационен център, където бяха настанени жителите на улици в близост до пожара, припомня телеграм-каналът "Агенство".

Последиците

Последиците от пожарите и разливите в Туапсе са били по-сериозни от бедствието през 2024 г. в Анапа след потъването на два танкера в Керченския проток, според еколога Евгений Витишко. Според него основният проблем са множеството източници на замърсяване: в Туапсе нефтопродуктите горят, падат от небето с дъжда и се утаяват в почвата и горите.

Търсенето на хотели в Сочи вече започна да намалява: към понеделник половината от стаите за майските празници са резервирани, докато миналата година около 70% от стаите са били заети, според Татяна Трегубская, ръководител продажби на хотелската верига „Прованс“. Тя отбеляза, че хотелите са принудени да намалят цените. Витишко смята, че е малко вероятно властите да успеят да отстранят последствията от нефтения разлив преди началото на летния сезон.

