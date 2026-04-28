Андрей Янкулов: Остава усещането, че Сарафов се оттегли заради промяна в политическата конюнктура (ВИДЕО)

Остава усещането, че Сарафов се оттегли заради промяна в политическата конюнктура. Това каза в предаването Студио Actualno служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Той отговори на въпроса защо Борислав Сарафов напусна поста на изпълняващ функцията главен прокурор: “Аз не знам защо г-н Сарафов реши точно сега да се оттегли, след резултатите от изборите. Разбира се аз не мога да кажа точно защо, защото това означава да тълкувам неговата воля. Това е нещо, което той самият трябва да каже, ако реши някога да го споделя. Но времето, по което се случва, оставя усещането у публиката, дори и да не е така, че това оттегляне е вследствие на промяна в политическата конюнктура.

Трайна промяна така не може да се случи

Което при всички положения не е добре за правосъдието. Защото промените в правосъдието не би трябвало да се постигат под натиска на някаква временна политическа конфигурация.

Аз през последните два месеца точно това се опитвах да обяснявам много пъти. А и да дам в крайна сметка шанс на самата правосъдна система да реши този въпрос не чакайки политическо произнасяне по него.

А именно вследствие на начина, по който трябваше да е решен по закон. Дали г-н Сарафов сам да се оттегли, дали да го беше оттеглил Висшият съдебен съвет (ВСС) в неговия пленарен състав, или Прокурорската му колегия, нямаше чак толкова голямо значение.

Но трябваше това да се случи без да остава сянка на съмнение за изчакване на някакви резултати от парламентарните избори. След като тези резултати се получиха, ние да видим това външно проявление на решението за промяна там някаква по върховете на институцията.

Но както вече казах, по този начин трайна промяна не може да се случи. И такава промяна, каквато всички ние очакваме да доведе до различен облик на правосъдната система.

Сарафов ще проговори

Аз предполагам, че след известно време и г-н Сарафов ще реши да сподели някои свои усещания, мисли. Същото се разигра и с г-н Гешев, който, тук даже наскоро сам каза, че... не остави никакво съмнение от своето публично изявление пред Ваши колеги, как е станал главен прокурор. С подкрепата на политически лидери. Недвусмислено според мен може да се изведе това заключение от неговите думи.“

Според министър Янкулов няма как да очакваме промяна в прокуратурата със смяната на Сарафов със заместничката му Ваня Стефанова.

Той обясни какви предложения за промени в Закона за съдебната власт оставя на бъдещия правосъден министър. Те са свързани с начина, по който изборът на членове на ВСС да стане по-прозрачен и да се освободи от политически зависимости.

