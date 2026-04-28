Как Радев може да спечели вече в управлението: Анализ на Бояна Бозаджиева (ВИДЕО)

Румен Радев спечели много простичко. Това стана, защото бяхме забравили, че изборите не са само технология, те са и емоция.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият пиар експерт Бояна Бозаджиева, коментирайки изборната победа на “Прогресивна България”.

По думите на Бозаджиева Румен Радев е успял да събере някои от най-силните емоции: гнева от недоволството и надеждата за промяна за нещо по-добро. Това одобрение към Радев не се случи в последния месец от кампанията. Това се случваше стабилно, поетапно, последователно в качеството на Радев на президент, подчерта Бозаджиева.

Тя каза, че хората имат много очаквания към Румен Радев, както и че промените ще се случат в спешен порядък. “Разбира се, ние знаем, че държавата е устроена по начин, по който това не може да се случи с магическа пръчка. За мен Радев трябва да продължи линията, която спазваше в президентството. На първо място, институционален, интелигентен тон, какъвто през последните парламента не наблюдаваме там. Също така Радев трябва да има откровен разговор с обществото за това, което е възможно в близко време, както и това, което да се случи дългосрочно”, каза още Бозаджиева. Според нея този честен разговор ще осигури на Радев в момента освен време, а и толеранс.

