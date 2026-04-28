Кремъл свива перките: Официално съобщение за Парада на 9 май

За първи път на Парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника „поради настоящата оперативна обстановка". Това гласи официално съобщение на руското военно министерство. В пешата колона ще участват военнослужещи от висши военни учебни заведения от всички видове служби. Колони с военна техника, както и студенти от военните училища „Суворов“ и „Нахимов“ и кадетските корпуси, няма да участват тази година; това решение е взето поради настоящата ситуация.

Подробности

В прякото предаване ще участват военнослужещи, изпълняващи мисии в зоната на противовъздушната отбрана, както и такива на бойно дежурство, включително в Ракетните войски със стратегическо предназначение, Въздушно-космическите сили и на военноморските кораби. В авиационната секция ще участват пилотажни групи, които ще прелетят над Червения площад, а на края ще има полети на щурмови самолети Су-25, гласи още съобщението.

Отмяна

В началото на месеца имаше предположения, че за първи път от 30 години Кремъл вероятно ще отмени провеждането на Парада за Деня на победата на 9 май на Червения площад в Москва. Причината - новите украински ракети, които могат да достигнат руската столица за между 10 и 30 минути. Свързваният с руските ВВС Z-блогър Fighterbomber (твърди се, че това е пенсиониран руски военен пилот) бе сигурен, че ще има отмяна и най-вече заради опасност за руските самолети, които биха участвали.

