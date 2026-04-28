Пълна лудост в Шампионска лига! ПСЖ и Байерн сътвориха магичен трилър с 9 гола, който ни остави без думи

ПСЖ победи Байерн с 5:4

Срещата стартира с битка в средата на терена и липса на чисти положения. В 16-ата минута гостите получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение на Пачо срещу Луис Диас. Зад топката застана Кейн, който откри резултата. Малко по-късно Маркиньос изчисти топката от голлинията при удар на Олисе. В средата на полувремето домакините се посъбудиха. Дембеле направи огромен пропуск, стреляйки в аут при ситуация 1 срещу 1 с Мануел Нойер.

В 24-тата минута Кварацхелия засвидетелства огромната си класа с индивидуални действия, довели до изравнително попадение. Олисе продължаваше да тормози противниковата отбрана, като след негови действия топката срещна и гредата. В ответната атака Дуе не намери целта от изгодно положение.

В 33-тата минута нисичкият Невеш засече центриране на Дембеле от корнер за 2:1. Динамиката на терена бе на превъзходно ниво. Дембеле и Дуе не съумяха да материализират добри шансове за ПСЖ, докато същото стори Мусиала за Байерн. В 41-вата минута правещият силен мач Олисе се справи с няколко бранители и стреля неспасяемо за 2:2. Това обаче не бе всичко за първата част. "Принцовете" реализираха дузпа, отсъдена за игра с ръка на Дейвис. Точен бе Дембеле.

Шоуто продължи и след почивката. В 56-ата минута Кварацхелия покачи аванса на парижани със силен шут. 180 секунди по-късно Дембеле завърши мълниеносна контраатака с прецизен удар за 5:2. Баварската машина обаче нямаше намерения да се отказва. В 65-ата минута Упамекано засече центриране на Кимих за 5:3. Миг магия от Луис Диас при овладяване на дълъг пас от Кейн отвори страхотна възможност за колумбиеца, който засили интригата с гол за 5:4.

Последваха силни минути за Байерн, но резервата на ПСЖ Маюлу разтресе напречния стълб.