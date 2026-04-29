Григор Димитров - Пол Мартин Тифон: Кога и къде да гледаме първия мач на Гришо във Франция?

Първата ракета на България Григор Димитров ще започне срещу испански квалификант на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 175" в Екс-ан-Прованс (Франция) с награден фонд 272 720 евро. 34-годишният българин получи "уайлд кард" за надпреварата и ще участва във веригата "Чалънджър" за първи път от 14 години насам. Негов противник в първия кръг ще бъде 26-годишният Пол Мартин Тифон.

Григор Димитров - Пол Мартин Тифон: Дата, начален час и ТВ

Испанецът стигна до основната схема, преодолявайки квалификациите. 137-ият в света Гришо и заемащият 312-а позиция в ранглистата Тифон не са се срещали в официален двубой до момента. При победа над Пол Мартин Тифон, хасковлията ще се изправи във втория кръг срещу водача в схемата Алекс Микелсен (САЩ).

В кой ден и от колко часа е срещата?

Гришо ще опита да събере доста добър брой точки за световната ранглиста - цели 175, ако успее да спечели в Екс-ан-Прованс. Той няма да вземе участие на Мастърса в Рим, тъй като ще бъде заето с Чалънджър надпреварата. Българският тенисист има само две победи в десет мача през сезона в АТП тура. Мачът на Димитров от Чалънджъра ще стартира не по-рано от 15:30 часа на 29 април.

Ще дава ли българската телевизия мача на Григор срещу Пол Мартин Тифон?

Мачът между Димитров и Тифон във Франция ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Max Sport 1. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да научите повече за изхода от двубоя в спортната секция на Actualno.com, както и на сайта Sportlive.bg!