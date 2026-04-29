НА ЖИВО: Тръмп заговори за "колапс" на Иран, обмисля два варианта за войната

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

"Иран току-що ни информира, че е "в състояние на колапс". Това написа на 28 април американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. "Те искат "да отворим Ормузкия проток" колкото се може по-бързо", добавя той в публикацията си. Американският президент обмисля два варианта, два пътя, по които да тръгне, що се отнася до войната с Иран. Първият е най-краен - подновяване на бомбардировките и по-мащабни военни операции, докато вторият е засилване на натиска чрез санкции и всички други невоенни инструменти, които той има на разположение, съобщи междувременно Axios.