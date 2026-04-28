Лев Инс Живот: Когато човекът е в центъра на грижата (ВИДЕО)

Ние минаваме от реакция към проактивни действия и превенция на клиентите си. Сменяме начина си на мислене и тръгваме в посоката, в която Европа е тръгнала доста отдавна.

Това заяви изпълнителният директор на "Лев Инс" Владислав Милев в предаването "Студио Actualno", във връзка с част от промените, които компанията предприема по случаи 30-тата си годишнина.

Продължавайки своя естествен растеж, "Лев Инс" прави стратегическа крачка към разширяване на дейността си, осигуряване на цялостен подход и създаване на по-добра свързаност между различните решения за защита.

От този месец, застрахователната компания започва да оперира под името "Лев Инс Живот", с цел отговаряне на съвременните нужди на клиентите и поставяйки по-силен акцент върху животозастраховането, здравната защита и превенцията.

"Нашата идея е да превърнем продуктовото позициониране в човешко позициониране. Да погледнем към човека. Той да усети, че с него има някой, че не е сам. Има кой да му помогне, има на кого да се обади и кой да вземе решенията вместо него", обясни Милев.

Повече по темата вижте в интервюто.