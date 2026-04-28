Лев Инс Живот: Когато човекът е в центъра на грижата (ВИДЕО)

28 април 2026, 14:00 часа 414 прочитания 0 коментара

Ние минаваме от реакция към проактивни действия и превенция на клиентите си. Сменяме начина си на мислене и тръгваме в посоката, в която Европа е тръгнала доста отдавна. 

Това заяви изпълнителният директор на "Лев Инс" Владислав Милев в предаването "Студио Actualno", във връзка с част от промените, които компанията предприема по случаи 30-тата си годишнина. 

Продължавайки своя естествен растеж, "Лев Инс" прави стратегическа крачка към разширяване на дейността си, осигуряване на цялостен подход и създаване на по-добра свързаност между различните решения за защита. 

От този месец, застрахователната компания започва да оперира под името "Лев Инс Живот", с цел отговаряне на съвременните нужди на клиентите и поставяйки по-силен акцент върху животозастраховането, здравната защита и превенцията. 

"Нашата идея е да превърнем продуктовото позициониране в човешко позициониране. Да погледнем към човека. Той да усети, че с него има някой, че не е сам. Има кой да му помогне, има на кого да се обади и кой да вземе решенията вместо него", обясни Милев. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Повече по темата вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мирослав Димитров Отговорен редактор
Лев Инс Студио Actualno Владислав Милев
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес