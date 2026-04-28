Безпрецедентен нарцисизъм: Тръмп ще се мъдри в ограничен тираж паспорти (СНИМКИ)

28 април 2026, 23:14 часа
Снимка: Getty Images
Държавният департамент на САЩ финализира редизайн на американските паспорти, който може да включва изображение на Доналд Тръмп. Предложението е свързано с честванията на 250-годишнината на Америка и може да включва ограничен тираж от 25 000 паспорта. Според съобщенията, проектите поставят портрета и подписа на Тръмп вътре в паспорта, замествайки традиционните изображения.

Безпрецедентно

Експертите казват, че това би било безпрецедентно, тъй като съвременните паспорти не изобразяват действащи президенти или държавни глави. Планът все още очаква окончателно одобрение и официални изявления не са потвърдили дали изображението на Тръмп ще бъде включено.

Оставка

По-рано стана ясно, че именно заради политиката на американския президент временният представител на САЩ в Украйна Джули Дейвис напуска поста. Според журналисти, Дейвис, която е и посланик на САЩ в Кипър, е била изненадана от решението на Тръмп да номинира бизнесмена от Аризона и републикански дарител Джон Бреслоу за следващ посланик в Кипър. Оказва се, че тя не е била предварително уведомена. Държавният департамент, от своя страна, заяви, че Дейвис „е поела задълженията си като временен временно управляващ представител в посолството на САЩ в Киев на 5 май 2025 г. и остава на тази позиция“.

Евгения Чаушева
