В петък: Колкото трохи на масата – толкова пари в джобовете на Лъв, Водолей + още 2 зодии

Днес е 26 декември – вторият ден от коледните празници, когато домовете все още ухаят на прясно приготвена храна, а масите са отрупани с ястия, които събират семейството около себе си. Това е ден, свързан с тежките трапези, с дългите разговори и с усещането, че празникът продължава тихо и спокойно. Според старо народно поверие именно на този ден трохите по масата не са нещо, което трябва да се бърше веднага, защото те са знак за изобилие. Казва се, че колкото повече трохи останат след трапезата, толкова по-богата ще бъде новата година. Затова днешният ден се смята за особено важен за благоденствието на дома. Нека видим кои зодии ще имат най-богатата трапеза и ще привлекат най-голямо изобилие в дома си:

Рак

Раците ще подготвят трапезата си с особено внимание, защото за тях храната е израз на грижа и любов, които се предават без думи. Масата им ще бъде пълна с домашни ястия, приготвени качествено и с мисъл за всеки член на семейството. Докато всички се събират около нея, Ракът ще усеща вътрешно спокойствие, което подсилва празничната атмосфера.

Трохите ще се натрупват неусетно, защото разговорите ще са дълги, а времето – забравено. Така домът им ще се изпълни със символ на изобилие и сигурност. Именно това усещане ще ги накара да вярват, че новата година ще им донесе материална стабилност.

Лъв

Лъвовете ще направят трапезата си истински празник за очите, защото обичат изобилието да се вижда и усеща. Масата им ще бъде богата, пъстра и подредена така, че всеки гост да се почувства специален. Докато смехът и наздравиците изпълват дома, трохите ще останат като знак за щедрост и размах.

Лъвът ще се радва на това, че може да даде много, без да се чувства лишен. В този жест на щедрост се крие и тяхната магия за привличане на благоденствие. Те ще усетят, че колкото повече дават с отворено сърце, толкова повече ще получат през новата година.

Скорпион

Скорпионите ще подходят към трапезата с дълбок смисъл и вътрешен ритуал, макар това да не е очевидно за околните. Ястията им ще бъдат подбрани внимателно, с внимание към традициите и символиката. Докато храната се споделя, Скорпионът ще усеща как напрежението от годината постепенно се разтваря.

Трохите ще останат като тих знак, че домът е бил пълен. За тях това ще бъде момент на вътрешно обещание за едно по-добро бъдеще. Така ще повярват, че благоденствието вече е прекрачило прага им.

Водолей

Водолеите ще внесат своята индивидуалност в празничната трапеза, като съчетаят традиционното с нещо различно и нестандартно. Масата им ще бъде богата, но и свободна, без строги правила и излишна показност. Докато разговорите прескачат от тема на тема, храната ще се споделя с лекота.

Трохите ще останат като знак за непринуденост и радост. Водолеят ще усети, че именно тази свобода привлича доброто в дома му. Това ще му даде увереност, че новата година ще бъде изпълнена с много хубави моменти.

Вторият ден от Коледа ни напомня, че изобилието не е само в храната, а в споделеното време и топлината на дома. За Рак, Лъв, Скорпион и Водолей богатата трапеза ще се превърне в символ на идващо благоденствие. Колкото повече трохи останат на масата, толкова повече вяра ще има в по-добра и по-спокойна година. А когато домът е пълен, и джобовете по-лесно се пълнят.