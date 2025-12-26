Спорт:

Жестока автобусна катастрофа в Мексико: Десетки жертви и ранени (ВИДЕО)

26 декември 2025, 08:47 часа 345 прочитания 0 коментара
Жестока автобусна катастрофа в Мексико: Десетки жертви и ранени (ВИДЕО)

Автобусна катастрофа в източния мексикански щат Веракрус отне живота на най-малко 10 души, а 32-ма са ранените, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от снощи на местните власти.

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек.

"За момента имаме информация за смъртта на деветима възрастни и едно дете“, се казва в изявление на кметството на Сонтекоматлан.

Още: Тежка автобусна катастрофа в Стокхолм, има загинали (СНИМКИ)

Общината публикува списък с имената на 32-мата ранени и с болниците, в които те са били настанени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пътните инциденти с автобуси и товарни камиони са често срещани в Мексико, отбелязва АФП, цитирана от БТА. Причините обикновено са превишена скорост или техническа повреда.

Още: Автобус се преобърна в Сърбия, има загинали и ранени

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мексико ранени жертви автобусна катастрофа
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес