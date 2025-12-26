Войната в Украйна:

Трафикът по границите: Къде има тапи и задръствания

26 декември 2025, 08:10 часа 232 прочитания 0 коментара
Изключително интензивен е трафикът на граничен пункт "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Натоварено е движението и на граничен пункт  "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа. 

Фериботният кораб, обслужващ линията Никопол-Турну Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на моторни превозни средства.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония

Спасиана Кирилова
