Заради порой: Извънредно положение в Калифорния (ВИДЕО)

Три жертви взеха поройните дъждове в Карифорния. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в Лос Анджелис и други южнокалифорнийски окръзи. Около 100 000 души останаха без електричество на Коледа, а Американският център за прогнозиране на времето предупреди за възможни внезапни наводнения и потенциални проблеми с по-големите реки. В Алтадена, близо до Лос Анджелис, свлачище блокира улица след наводнение в зона, засегната от пожари по-рано през януари, които намалили способността на почвата да поема вода. Към момента се съобщава за три жертви на стихията, издадени са предупреждения за евакуация за някои жители на окръг Сан Бернардино. В залива на Сан Франциско скоростта на вятъра надхвърли 160 км/ч.

По крайбрежието му се очакват големи вълни, предупредиха местните власти, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Очакват лавини в Сиера Невада

Бурите донесоха със себе си дъжд и сняг, като се очакваше днес стихията да утихне, но кодът за опасно време остава в района на мегаполиса Лос Анджелис. Налице е опасност от лавини в планинската верига Сиера Невада, по-специално около езерото Тахо, уточнява АП.

Вълните в района на залива на Сан Франциско може да достигнат днес височина до 7,6 метра. На жителите на планинския град Райтууд, на около 130 километра североизточно от Лос Анджелис, бе казано да са готови да се евакуират поради свлачища.

При изгледите за нови поройни дъждове в района са мобилизирани над 150 пожарникари, каза говорителят на противопожарната служба на окръг Сан Бернардино - Шон Милърик. "Готови сме. Целият наличен персонал е на разположение“, каза той.

Най-влажната Коледа

Т.нар. атмосферни реки носят огромни струи влага от тропиците по време на една от най-натоварените седмици по отношение на пътуванията на територията на САЩ. Лос Анджелис отбелязва най-влажния си коледен период от 54 години насам, обяви Националната метеорологична служба на САЩ.

Районите по тихоокеанското крайбрежие, включително Малибу, са под наблюдение за наводнения до днес следобед, а за голяма част от долината Сакраменто и от района на залива на Сан Франциско бяха издадени предупреждения за бури и наводнения.

