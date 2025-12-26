Спорт:

Без нито един човек: Как работи огромна текстилна фабрика (ВИДЕО)

26 декември 2025, 09:06 часа 258 прочитания 0 коментара
Огромна текстилна фабрика в Синцзян работи без нито един човешки работник. Пет хиляди стана денонощно тъкат под контрола на изкуствен интелект и роботи.

Това не е изключение, а нов стандарт на Китай: автоматизацията ускорява производството, намалява разходите и прави китайската индустрия почти независима от човешкия труд.

Съединените щати се фокусират върху напреднали изследвания, като разработват изкуствен интелект за медицината, биотехнологиите и науката, но в производството Китай внедрява технологиите по-бързо.

Ако Пекин си осигури това предимство, влиянието му върху световната търговия ще нарасне и американската индустрия ще бъде подложена на още по-голям натиск, въпреки тарифите и плановете на Тръмп да върне производството у дома.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
