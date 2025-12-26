Без нито един човек: Как работи огромна текстилна фабрика (ВИДЕО)

Огромна текстилна фабрика в Синцзян работи без нито един човешки работник. Пет хиляди стана денонощно тъкат под контрола на изкуствен интелект и роботи.

Това не е изключение, а нов стандарт на Китай: автоматизацията ускорява производството, намалява разходите и прави китайската индустрия почти независима от човешкия труд.

A massive textile factory in Xinjiang operates without a single human worker



Five thousand looms run around the clock under the control of AI and robots.



Съединените щати се фокусират върху напреднали изследвания, като разработват изкуствен интелект за медицината, биотехнологиите и науката, но в производството Китай внедрява технологиите по-бързо.

Ако Пекин си осигури това предимство, влиянието му върху световната търговия ще нарасне и американската индустрия ще бъде подложена на още по-голям натиск, въпреки тарифите и плановете на Тръмп да върне производството у дома.

