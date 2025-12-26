Спорт:

26 декември 2025, 08:55 часа 368 прочитания 0 коментара
Внимание, шофьори! Пътищата са мокри и заледени

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Това съобщава Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) по данни към 06:30 часа. Слаб сняг вали в районите на Троянски проход (обл. Ловеч), Кипилово (обл. Сливен), Картела (обл. Пазарджик), магистрала “Тракия”, Боровец (обл. София), Кърджали.

До 40 м e намалена видимостта поради мъгла в района на Костенец (обл. София), до 50 м - в района на проход Шипка, Гълъбец и магистрала “Тракия” от 46 км до 55 км. 

В района на Белоградчик и Димово (обл. Видин) отново поради мъгла видимостта е намалена до 100 м, до 150 м - в района на магистрала “Струма” от 27 км до 36 км.

Вятър духа в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.

Слаб дъжд вали в областите Благоевград и Сливен. Температурите са в интервала от -8° С до +8°С.

Спасиана Кирилова
трафик АПИ поледица пътна обстановка снеговалеж
