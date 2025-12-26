Стефановден 2025: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Всяка година църквата отбелязва Стефановден на 27 декември. Имен ден празнуват всички с имената Стефан, Стефка, Стефания, Стоян, Стоянка, Стамен, Стоил, Венцислав, Запрян.

Традиции и обичаи на Стефановден

Стефановден се свързва с редица традиции и обичаи, преплитащи църковната и народната вярност. На трапезата се слагат месни ястия - свинско с кисело зеле, баница с кайма, сарми с месо. Сервират се още всякакви сезонни плодове и зеленчуци, туршии, червено вино.

По стара българска традиция домакинята става в ранни зори, за да приготви обреден хляб за празника. В някои части на страната на този ден се приготвя кокошка като символ на изобилието през годината.

Какво задължително трябва да има на трапезата на Стефановден?

Трапезата на Стефановден е символ на благодарността към отиващата си година и изобилието през новата година. По традиция вечерта цялото семейство се събира около трапезата, за да благодари за благата през старата година и да се помоли за изобилие през новата година.

По традиция на този ден младоженците ходят на гости на кумовете и родителите си. Спазването на тази традиция символизира уважението на по-младите към по-възрастните.

Вечерта на Стефановден момите изпълняват ритуал за гадаене. Те слагат няколко ечемичени зърна под възглавницата. Вярва се, че това ще им помогне да видят бъдещия си жених в съня си.

Забрани за Стефановден

Според народните вярвания дните от Стефановден до 6 януари, се наричат "мръсни дни". През този период жените не трябва да мият косите си.

Забранено е да се извършва тежък физически труд на Стефановден. Също така не трябва да се плете, преде, шие и да се пере. Бременните жени също не трябва да работят на Стефановден, за да родят леко.

Какви поверия се спазват на Стефановден?

Забранена е работата с остри предмети. Не трябва да се изхвърлят трохи, въглища и пепел от дома, защото това ще изгони късмета от него.

Забранени са венчавките и кръщенетата. Също така трябва да се спазва забраната за зачеване на деца в дните около Коледа, защото се вярва, че те ще се родят с недъг.

Св. Стефан е един от ученици на Исус. Той е и един от първите, които са жертвали живота си заради християнската вяра. Заради клеветата на юдеите, че скверни Бога и Мойсеевия закон, Стефан бил осъден на смърт. Той бил убит с камъни от разярената тълпа. Тялото на светеца не било погребано, а било оставено на птиците и зверовете.

Според народните вярвания този празник затваря цикъла на старата година, отваряйки пътя на новата. На древногръцки Стефан означава “венец” - на това се дължи и символика на празника, който се приема като венец на старата година и ден за равносметка за постигнатото.

Стефановден 2024 - поверия, традиции и обичаи