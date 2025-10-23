Войната в Украйна:

23 октомври 2025, 10:03 часа 0 коментара
Великобритания смени посланика си в Украйна (СНИМКА)

Нийл Кромптън, командир от ордена на Британската империя е назначен за посланик на Великобритания в Украйна. Той ще замени Мартин Харис и ще встъпи в длъжност от октомври 2025 г., обявиха от пресслужбата на  британското правителство. "Г-н Нийл Кромптън е назначен за посланик на Негово Величество в Украйна, наследявайки г-н Мартин Харис, който преминава на друг дипломатически пост", се казва в изявлението.

Кариера

Преди това Кромптън е бил посланик на Обединеното кралство в Саудитска Арабия от 2020 до 2025 г. Дипломатът има богат опит в международните отношения и е работил в редица ключови области на външната политика на Лондон. Назначаването на Кромптън идва на фона на дългогодишната подкрепа на Великобритания за Украйна, която остава един от ключовите партньори на Киев в отбраната, дипломацията и възстановяването.

Помощ за Украйна

Британското правителство обмисля финансирането на нова вълна от заеми за Украйна, използвайки милиарди паунда от руски държавни активи, замразени във Великобритания. Докато лъвският пай от руските активи – 185 милиарда евро – е замразен в ЕС в белгийския депозитар Euroclear, приблизително 25 милиарда паунда се държат във Великобритания.

Евгения Чаушева
