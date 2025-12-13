Лайфстайл:

Тръмп дал зелена светлина на Украйна да удря кораби от руския "сенчест флот"?

13 декември 2025, 00:45 часа 322 прочитания 0 коментара
Администрацията на Доналд Тръмп на практика даде зелена светлина на Украйна да нанася удари по кораби от т.нар. „руски сенчест флот“, съобщи The Atlantic, позовавайки се на американски и украински официални лица. Журналистите отбелязват, че докато при Джо Байдън Вашингтон се е страхувал от ескалация и се е противопоставял на атаките срещу руски кораби в международни води, подходът се е променил с идването на републиканската администрация.

Според The ​​Atlantic, Тръмп не е възразявал срещу удари по руски петролни танкери в международни води и в няколко случая е одобрил прехвърлянето на разузнавателна информация към Киев, използвана за атаки върху съоръжения на руската петролна инфраструктура. Припомняме, че Украйна удари три кораба в Черно море. Един от тях – танкерът „Кайрос“, в момента се намира в български териториални води край Ахтопол. Отбелязва се, че Съединените щати смятат подобни удари за инструмент за оказване на натиск върху Русия, въпреки че признават рисковете за световния енергиен пазар.

По-късно, на 10 декември, украински военноморски дронове Sea Baby удариха танкера „Дашан“ в Черно море, също принадлежащ на руския сенчест флот. Корабът, плаващ под флага на Коморските острови, се е движил през изключителната икономическа зона на Украйна, насочвайки се към пристанищния терминал Новоросийск. Той се е движил с максимална скорост с изключен транспондер. Атаката е довела до критични повреди на танкера. Видеозаписи показват мощни експлозии близо до кърмата.

 

Елин Димитров
