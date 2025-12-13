Тръмп дал зелена светлина на Украйна да удря кораби от руския "сенчест флот"?

Администрацията на Доналд Тръмп на практика даде зелена светлина на Украйна да нанася удари по кораби от т.нар. „руски сенчест флот“, съобщи The Atlantic, позовавайки се на американски и украински официални лица. Журналистите отбелязват, че докато при Джо Байдън Вашингтон се е страхувал от ескалация и се е противопоставял на атаките срещу руски кораби в международни води, подходът се е променил с идването на републиканската администрация.

Според The ​​Atlantic, Тръмп не е възразявал срещу удари по руски петролни танкери в международни води и в няколко случая е одобрил прехвърлянето на разузнавателна информация към Киев, използвана за атаки върху съоръжения на руската петролна инфраструктура. Припомняме, че Украйна удари три кораба в Черно море. Един от тях – танкерът „Кайрос“, в момента се намира в български териториални води край Ахтопол. Отбелязва се, че Съединените щати смятат подобни удари за инструмент за оказване на натиск върху Русия, въпреки че признават рисковете за световния енергиен пазар.

По-късно, на 10 декември, украински военноморски дронове Sea Baby удариха танкера „Дашан“ в Черно море, също принадлежащ на руския сенчест флот. Корабът, плаващ под флага на Коморските острови, се е движил през изключителната икономическа зона на Украйна, насочвайки се към пристанищния терминал Новоросийск. Той се е движил с максимална скорост с изключен транспондер. Атаката е довела до критични повреди на танкера. Видеозаписи показват мощни експлозии близо до кърмата.

Details on Ukraine's takedown of another Russian shadow fleet tanker are only getting more interesting.



Tanker DASHAN had NO registration. The Gambian flag it showed two days ago while passing through the Bosphorous was a fake and before that the tanker had a fake Comoros flag… pic.twitter.com/wgvVDGo3FI — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 11, 2025