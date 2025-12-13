Време е да засадите зимен лук: Ще даде голяма реколта и ще предпази лехите ви от вредители

Топлото декемврийско време е последният шанс да засадите зимен лук. В момента има дв начина за отглеждане на растението: в леха, като защита срещу болести за други видове или в оранжерия. И в двата случая трябва да му осигурите правилните условия и то ще ви възнагради с голяма и вкусна реколта през следващия сезон.

Засаждане на зимен лук през декември

Ако решите да засадите зимен лук в леха, изберете правилното място. То трябва да е слънчево, с добре дренирана почва и pH близко до неутрално - около 6,5-7. Ако почвата ви е твърде киселинна, си струва да разпръснете варовик върху нея. Трябва да се помисли и за сеитбообращение. Най-добре да отглеждате лук след домати, чушки или патладжани.

Някои хора засаждат лук там, където кореноплодите ще растат през пролетта. Защо? Защото това ги предпазва от листен минер по морковите. В такава ситуация трябва да планирате добре кое кога да засаждате и отглеждате.

След като изберете място и направите плана си за отглеждане, разпръснете малко компост, смесете го с почва и засадете зимните луковици на дълбочина около 5 см. Разстоянието между растенията зависи от закупения от вас сорт – по-големите луковици ще се нуждаят от повече място.

Луковиците се забиват внимателно в земята и се покриват с друг слой, за предпочитане прясна почва, на дълбочина около 5 см. Малко компост също е полезно.

Този вид лук има деликатен вкус и дава изобилна реколта, така че е добър вариант за пролетта. За най-добра реколта изберете място близо до краставици.

Съществува и трети метод за засаждане на лук през декември - в тунел. Той е бърз и удобен. Интересното е, че ако започнете да отглеждате сега, лукът ще бъде готов за прибиране до края на май. Преди засаждането си струва внимателно да планирате местата за отделните растения, особено за доматите.

Лукът може да се засажда малко по-плитко в оранжерия, отколкото на открито. Там е по-топло и при благоприятни температури първите лукчета могат да се появят дори в края на декември.

Не правете тези грешки, когато засаждате лук

Най-често срещаната грешка при засаждане на зимен лук е неправилната дълбочина. Ако е твърде плитък, развиващите се корени ще започнат да избутват луковиците нагоре. Твърде дълбокото засаждане, от друга страна, ще попречи на растението да даде реколта и ще посвети цялата си енергия на производството на буен лук.

Важно е също така винаги да избирате правилното разстояние между растенията. Големите луковици естествено изискват повече пространство – те имат обширни коренови системи, така че се нуждаят от пространство, за да достигнат пълния си потенциал.

Декември обикновено е последният шанс за засаждане на зимен лук. Те се нуждаят от време, за да се вкоренят, преди да настъпят силни слани. Трябва също да изберете сортове, които могат да се справят с ниските температури. Растенията имат по-ниски зимни изисквания, така че лукът също трябва да избягва поливане и торене, особено с азот.

Ако се прогнозират силни слани, покрийте културата. Лек слой мулч или агротекстил ще предпази растенията от повреди. Веднага щом времето се затопли, премахнете покривалата. Струва си да проверите и състоянието на лехата – ранното премахване на плевелите е от решаващо значение, тъй като те се конкурират с лука за светлина, вода и хранителни вещества.

