Русия удари турски кораби в Одеса, Украйна отговори с атака по петролна рафинерия (ВИДЕО)

Най-малко 10 дрона и осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха масирано Одеса от акваторията на Черно море тази вечер, съобщават в местните канали в Телеграм. Силни взривове се чуха из целия град. Това е петата атака само за днес. Местните власти призовават жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.

По-рано днес руски дрон удари турски товарен кораб в пристанището на Одеса. Според предварителна информация корабът е превозвал генератори. Той принадлежи на турската компания Cenk RoRo, съобщават украинските медии. По-късно бе съобщено, че при атаката срещу пристанището има и други поразени турски плавателни съдове.

The moment a Russian kamikaze drone struck a Turkish cargo vessel in the port of Odesa. https://t.co/vtKh7RTJun pic.twitter.com/0HLcIkbb2g — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025

Нападението идва само няколко часа след разговора в петък между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и руския Владимир Путин. Руски дронове са поразили два пристанищни района в Одеса и са нанесли щети на поне три търговски плавателни съда, всички от които са собственост на компании със седалище в Турция.

Hours after phone call Friday between Turkish President Tayyip Erdogan and Russia’s Vladimir Putin, the Russian Armed Forces launched a major ballistic missile and drone attack against the Odesa Oblast of Southern Ukraine, striking two ports and damaging at least three commercial… pic.twitter.com/O9AJV3YY23 — OSINTdefender (@sentdefender) December 12, 2025

Около полунощ пък Украйна организира атака срещу саратовската петролна рафинерия. Предварителни доклади сочат, че обектът е бил ударен, като пожари и възможни експлозии продължават на мястото. Мащабът на щетите и въздействието върху инфраструктурата все още се оценяват.

An attack on the Saratov oil refinery is currently underway. Preliminary reports indicate the facility was struck, with fires and possible explosions ongoing at the site. The extent of the damage and the impact on infrastructure are still being assessed. pic.twitter.com/4VyghUgYX6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2025

По-рано стана ясно, че украинската стратегическа система за противовъздушна отбрана и балистични ракети „Сапсан“ официално е влязла в серийно производство и систематично разгръщане. Това е важен етап в развитието на ракетните системи и отбранителните способности на Украйна.

