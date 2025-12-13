Спорт:

Русия удари турски кораби в Одеса, Украйна отговори с атака по петролна рафинерия (ВИДЕО)

13 декември 2025, 01:32 часа 367 прочитания 1 коментар
Русия удари турски кораби в Одеса, Украйна отговори с атака по петролна рафинерия (ВИДЕО)

Най-малко 10 дрона и осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха масирано Одеса от акваторията на Черно море тази вечер, съобщават в местните канали в Телеграм. Силни взривове се чуха из целия град. Това е петата атака само за днес. Местните власти призовават жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата. 

Още: Тръмп дал зелена светлина на Украйна да удря кораби от руския "сенчест флот"?

По-рано днес руски дрон удари турски товарен кораб в пристанището на Одеса. Според предварителна информация корабът е превозвал генератори. Той принадлежи на турската компания Cenk RoRo, съобщават украинските медии. По-късно бе съобщено, че при атаката срещу пристанището има и други поразени турски плавателни съдове.

Нападението идва само няколко часа след разговора в петък между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и руския Владимир Путин. Руски дронове са поразили два пристанищни района в Одеса и са нанесли щети на поне три търговски плавателни съда, всички от които са собственост на компании със седалище в Турция.

Около полунощ пък Украйна организира атака срещу саратовската петролна рафинерия. Предварителни доклади сочат, че обектът е бил ударен, като пожари и възможни експлозии продължават на мястото. Мащабът на щетите и въздействието върху инфраструктурата все още се оценяват.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По-рано стана ясно, че украинската стратегическа система за противовъздушна отбрана и балистични ракети „Сапсан“ официално е влязла в серийно производство и систематично разгръщане. Това е важен етап в развитието на ракетните системи и отбранителните способности на Украйна.

Още: Защо бе отстранен от преговорите за Украйна специалният пратеник Дан Дрискол?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Одеса руски дрон турски кораб Саратов война Украйна руски дронове Саратовски нефтопреработвателен завод
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес