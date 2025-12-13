Без обяснение: Отмениха срещата за мирния план за Украйна в Париж

Срещата в Париж на високопоставени украински, американски и европейски представители, планирана за събота, 13 декември, няма да се състои. Това съобщава RMF, позовавайки се на източник от Елисейския дворец. Според съобщения в медиите, срещата във френската столица е трябвало да обсъди мирен план за Украйна. Освен представители на Украйна и Съединените щати, се е очаквало да присъстват и съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Обединеното кралство.

В петък пресслужбата на германското правителство обяви, че канцлерът Фридрих Мерц ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, за да обсъдят текущото състояние на мирните преговори в Украйна. Очаква се европейски лидери и представители на Европейския съюз и НАТО да се включат в разговорите.

Съединените щати, Украйна и страните от ЕС трябваше да обсъдят „мирния план“ на Тръмп в Париж в събота, 13 декември. Медийни съобщения посочваха, че Украйна, Германия, Франция и Обединеното кралство ще бъдат представени от своите съветници по националната сигурност, но не беше ясно кой ще представлява Съединените щати. Участието на държавния секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност на Тръмп, остана несигурно. Ден преди това Тръмп потвърди среща в Европа в събота, въпреки че каза, че участието на САЩ не е сигурно. „Ще дойдем, ако има реална възможност. Не искаме да губим време. Искаме това да се реши, за да можем да спасим много животи“, каза шефът на Белия дом.

