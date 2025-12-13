Лайфстайл:

Без обяснение: Отмениха срещата за мирния план за Украйна в Париж

13 декември 2025, 00:25 часа 550 прочитания 0 коментара
Без обяснение: Отмениха срещата за мирния план за Украйна в Париж

Срещата в Париж на високопоставени украински, американски и европейски представители, планирана за събота, 13 декември, няма да се състои. Това съобщава RMF, позовавайки се на източник от Елисейския дворец. Според съобщения в медиите, срещата във френската столица е трябвало да обсъди мирен план за Украйна. Освен представители на Украйна и Съединените щати, се е очаквало да присъстват и съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Обединеното кралство.

Още: Защо бе отстранен от преговорите за Украйна специалният пратеник Дан Дрискол?

В петък пресслужбата на германското правителство обяви, че канцлерът Фридрих Мерц ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, за да обсъдят текущото състояние на мирните преговори в Украйна. Очаква се европейски лидери и представители на Европейския съюз и НАТО да се включат в разговорите.

Още: С клауза в мирния план Украйна се качва на ускорен път към ЕС, но това може да е проблем за самия ЕС

Съединените щати, Украйна и страните от ЕС трябваше да обсъдят „мирния план“ на Тръмп в Париж в събота, 13 декември. Медийни съобщения посочваха, че Украйна, Германия, Франция и Обединеното кралство ще бъдат представени от своите съветници по националната сигурност, но не беше ясно кой ще представлява Съединените щати. Участието на държавния секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност на Тръмп, остана несигурно. Ден преди това Тръмп потвърди среща в Европа в събота, въпреки че каза, че участието на САЩ не е сигурно. „Ще дойдем, ако има реална възможност. Не искаме да губим време. Искаме това да се реши, за да можем да спасим много животи“, каза шефът на Белия дом.

Още: Украйна е готова да отстъпи земя за мир? Сериозен спор около изявленията на Киев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Париж среща Володимир Зеленски война Украйна мирен план
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес