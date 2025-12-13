Народ, който се присмива на най-великия си боксьор в историята, не може да бъде унищожен!

Кубрат Пулев, пратен в несвяст след безпощадно ляво кроше - тази гледка обикаля социалните мрежи, а коментарите към нея са все оригинални. От обичайното иронизиране с "продължаваме напред", през всякакви подигравателни епитети как са го трупясали, до нашумелите напоследък закачки покрай еврото. Кобрата си намерил 5 лева на пода; паднал, както левът ще падне на 1-ви януари; и предложение да се свика референдум за отмяна на нокаута му.

Вероятно Кубрат си е заслужил част от подигравателните коментари с противоречивите си публични позиции по чувствителни политически теми, както и с поведението си извън ринга. До голяма степен - с основание. Само че това, което българите не трябва да забравяме като народ, е това, че Кубрат Пулев е най-великият професионален боксьор в цялата ни история. Това са фактите, независимо дали се харесват от всички. България никога не е имала по-успешен боксьор в тежка категория, и честно казано - едва ли ще има отново.

Кубрат Пулев е единственият българин, който два пъти стига до мач за световна титла в тежка категория. И то срещу двама от най-великите боксьори на всички времена - Владимир Кличко и Антъни Джошуа. Да, загуби и двата мача, но си заслужи правото да се бие на възможно най-голямата и най-комерсиална сцена - тази за световната титла при най-тежките професионалисти. С други думи: в два случая цял свят гледаше най-големия боксов мач с участието на българин.

Кубрат влезе при професионалистите през 2009-та година. Оттогава изминаха 16 години, и Кобрата продължава да е част от световния елит, дори и на 44-годишна възраст. Колко елитни боксьори продължават да се състезават на такъв етап от кариерата си и да имат амбиции да спорят за шампионски пояси, било то и "регулярни"? Пулев може и да загуби от 12 години по-младия Гасиев, но не трябва да се забравя, че това е едва четвъртата му загуба за 16 години.

32 победи и 4 загуби: така изглежда статистиката на боксьор, който през годините не се притесняваше да се изправи срещу много класни бойци. Загуби от Кличко и Джошуа, загуби и от Гасиев и Дерек Чисора, макар и загубата от британеца да дойде след дискусионно съдийско решение в Лондон. Истината е, че през всички тези години в професионалния бокс Кубрат Пулев правеше реклама на България в мащаби, в които много малко български спортисти са успявали.

Пулев може да не се харесва с поведението си, с позициите, които заема, но това не трябва да отнема неговите заслуги за българския спорт. Защото фактите са такива - Кубрат Пулев е най-великият професионален боксьор на България и един от най-силните боксьори на планетата в последните години. И ако се присмиваме на Кубрат, нека това не бъде за спортните му резултати. Защото не се знае дали някога отново ще видим друг българин, който да се бие за титли, за които са се боксирали имена като Джошуа, Кличко, Усик, Тайсън, Али...

Автор: Стефан Йорданов