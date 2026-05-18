Венера в Рак носи щастлив обрат за 4 зодиакални знака

Нещата най-накрая се нареждат за няколко зодии, докато Венера е в Рак от сега до 13 юни 2026. Не се случва често две планети да влизат в нови знаци в един и същи ден, но точно това ще се случи на 18 май.

Венера се премества в Рак и това предполага, че следващите няколко седмици са изцяло посветени на домашния ни живот. През това време особено ценим бебетата и възрастните хора. Марс навлиза в Телец в същия ден, като поставя фокуса върху защитата на нашите близки и търсенето и поддържането на сигурност. В момента хората са по-малко склонни да бъдат социални извън семейните си кръгове. Тъй като Венера управлява Телец, планетата на любовта има предимство през това време.

Рак

Венера позволява на лунните деца да бъдат приказно очарователни по време на триседмичния си престой във вашия знак. Това е моментът да уговорите срещи, които могат да повлияят на вашия бизнес или важни взаимоотношения.

Тъй като това е време, което подчертава вашия знак, бъдете внимателни що се отнася до това да се занимавате с обичайните си слабости, било то промяна в настроението или съзависимост. Докато този транзит набляга на цялото ви същество, опитайте се да се съсредоточите върху позитивното.

Овен

Транзитът на Марс ви е насочил към намирането на сигурност, докато Венера е изцяло насочена към вашия дом и семеен живот. Овните могат да очакват да дават и получават по-голямо любящо внимание от тези, които са най-близо до сърцата им.

Все пак е вероятно да има известен стрес и напрежение през това време, обикновено за дреболии. Това не означава, че по-големи проблеми не са възможни, имайте предвид. Просто пастата за зъби, оставена отворена, е по-досадна. Не забравяйте обаче, че конфликтите с други роднини могат да бъдат разрешени по време на този транзит.

Везни

За естествено приветливите хора от зодия Везни, кариерните въпроси получават известна положителна енергия и внимание през това време. Везните получават малко „пик“, както го наричат децата от поколение Алфа. Очарованието и привлекателността ви помагат да постигнете всички цели, които си поставяте след 18 май.

Шефовете са по-приятелски настроени по това време. И все пак, имайте предвид, че Везните са в квадратура с Рак, така че все още е вероятно да има известна амбивалентност по време на този транзит. Това е само триседмичен прозорец, така че използвайте това време разумно!

Козирог

Козирозите се чувстват малко по-влюбени в своите брачни партньори или романтични половинки по време на този транзит. Стремите се да се свържете по-дълбоко със своята личност в момента. С Марс, движещ се през Телец, следващите няколко седмици са подходящи за страстно бягство с любимия човек.

Взаимодействията с обществеността също изпитват засилен магнетизъм. Ако трябва да създадете достъпен и дипломатичен имидж, този транзит е благодат! Вие сте особено очарователни през това време.

