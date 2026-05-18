Хиляди протестираха в Чехия в защита на обществените медии (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха снощи по улиците на няколко града в Чехия, за да демонстрират в подкрепа на независимостта на общественото радио и телевизия, протестирайки срещу плановете на дясното и популистко правителство на премиера Андрей Бабиш. Управляващата коалиция има за цел да премахне таксите за радио и телевизионни лицензи и вместо това да направи Чешката телевизия и Чешкото радио зависими от пряко държавно финансиране.

Критиците предупреждават, че това може да подкопае независимостта на медиите и да отвори вратата за политическо влияние.

Протестите в най-големите градове в страната бяха организирани от гражданското движение "Милион моменти за демокрация", което наскоро организира подобна демонстрация в столицата Прага.

Ve dvanácti krajských městech se lidé po páté hodině odpoledne vydali napříč ulicemi na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestní akci vybízející k podpoře nezávislosti médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Reaguje tak na vládní návrh… pic.twitter.com/2N0XeUsYZC — ČT24 (@CT24zive) May 17, 2026

Местните медии показаха демонстранти в Бърно, носещи транспаранти с надпис "Свобода за медиите!" и скандиращи в солидарност с телевизионните и радиожурналисти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От декември Чехия се управлява от коалиция, състояща се от дясното "Движение на недоволните граждани" на Бабиш, крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и ПП "Автомобилисти за себе си".