Хиляди протестираха в Чехия в защита на обществените медии (ВИДЕО)

18 май 2026, 6:06 часа 533 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Хиляди хора излязоха снощи по улиците на няколко града в Чехия, за да демонстрират в подкрепа на независимостта на общественото радио и телевизия, протестирайки срещу плановете на дясното и популистко правителство на премиера Андрей Бабиш. Управляващата коалиция има за цел да премахне таксите за радио и телевизионни лицензи и вместо това да направи Чешката телевизия и Чешкото радио зависими от пряко държавно финансиране.

Критиците предупреждават, че това може да подкопае независимостта на медиите и да отвори вратата за политическо влияние.

Протестите в най-големите градове в страната бяха организирани от гражданското движение "Милион моменти за демокрация", което наскоро организира подобна демонстрация в столицата Прага.

Местните медии показаха демонстранти в Бърно, носещи транспаранти с надпис "Свобода за медиите!" и скандиращи в солидарност с телевизионните и радиожурналисти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От декември Чехия се управлява от коалиция, състояща се от дясното "Движение на недоволните граждани" на Бабиш, крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и ПП "Автомобилисти за себе си".

Виолета Иванова Редактор
